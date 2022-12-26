Политика

Михаил Ведерников назвал 2022-й объективно сложным годом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время выступления с бюджетным посланием назвал уходящий 2022-й год объективно сложным. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Год объективно был очень сложный, - отметил он. - На него пришлось завершение наиболее острого этапа борьбы с пандемией. Напомню, что систему QR-кодов мы отменили только в марте, а требование обязательного ношения масок – в мае. В феврале началась специальная военная операция, которая повлияла на все сферы нашей жизни. Многие жители Псковской области приняли непосредственное участие в СВО. Военнослужащие и силовики – на передовой. Врачи, спасатели, волонтёры, госслужащие, – в жизни прифронтовых территорий. Прошла и частичная мобилизация. Вы все прекрасно помните, сколько потребовалось усилий для её корректной организации. Буквально с первых дней был организован и выделен в отдельное направление блок работы с семьями участников СВО, который сегодня является одним из приоритетов в работе правительства Псковской области. Беспрецедентным информационным и санкционным давлением наши враги пытались раскачать ситуацию изнутри,

создать серьезную турбулентность в обществе, ослабить, а еще лучше разрушить нашу экономику.».

Губернатор подчеркнул, что ситуацию анализировали постоянно, также прогнозировали наиболее вероятные сценарии развития событий, быстро и точно принимались необходимые решения.

«Вместе с вами, с депутатами Псковского областного Собрания, нам приходилось корректировать бюджет, определять актуальные приоритеты, чтобы в итоге нивелировать возможный ущерб для области. Безусловно, никто не снимал с нас и текущих задач. А мы изначально поставили перед собой очень амбициозные цели на 2022 год. К слову, большинство из них были успешно достигнуты. Коллеги, как и всегда, все эти вызовы мы встретили вместе», - продолжил он.

Глава региона выразил искренние слова благодарности главам и депутатам органов местного самоуправления, руководителям территориальных органов исполнительной власти, правоохранительного блока и депутатам Псковского областного Собрания.

«Значительную поддержку на федеральном уровне оказывает наш сенатор, Андрей Анатольевич Турчак. В том числе его усилиями регион получил беспрецедентное финансирование по линии развития системы образования. Большую помощь оказывает и наш Владыка. Его идеи, его усилия помогают запускать проекты в сфере культуры, защиты нашего наследия и развития инфраструктуры наших муниципалитетов. У нас с вами сильная команда. Мы вместе справляемся со всеми сложностями и показываем системный результат», - резюмировал он.