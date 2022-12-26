Политика

Губернатор обозначил новому главе Пушкиногорского района ключевые направления работы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников после торжественной церемонии вступления в должность главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой 29 декабря провел с ней рабочую встречу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что времени на раскачку нет, и необходимо активно браться за работу для решения накопившихся проблем. «Как и обещал на недавней встрече с активом, правительство области выделило на снижение муниципальной задолженности еще 10 млн рублей. Нужно составить график, посмотреть, как можно максимально оперативно погасить существующие обязательства, чтобы долг не висел грузом, дал возможность полноценно планировать и финансировать все мероприятия», — обратил внимание губернатор.

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На особый контроль глава региона поручил взять реализацию проекта по благоустройству парка «Лукоморье». «80 млн рублей — серьезное финансирование, за счет которого совершенно точно можно привести в порядок парк и прилегающие территории. Главное, как показывает практика, держите в зоне внимания все вопросы и ежедневно находитесь на связи с подрядчиком», — напутствовал Михаил Ведерников избранную главу.

Оксана Филиппова согласилась, что задачи стоят масштабные, и выразила уверенность в том, что администрации района удастся выстроить работу грамотно. «Площадь парка значительная — более 4 га. Пушкиногорцы и гости района получат объект, который будет их только радовать. Этот проект — хороший пример взаимодействия бизнеса и исполнительной власти, и мы будем стараться такие подходы развивать», — отметила глава района.

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В числе приоритетных задач Оксана Филиппова также назвала важнейшие проекты жизнедеятельности муниципалитета: продолжение реконструкции очистных сооружений, модернизация системы водоотведения. Также в фокусе внимания руководства муниципальной власти будет продолжение капремонта средней школы имени А. С. Пушкина.

«У вас команда очень хорошая, активная, профессиональная. Люди неравнодушные. Все должно получиться. Со своей стороны окажем помощь и поддержку, чтобы реализовать огромный потенциал муниципалитета в кратчайшие сроки», — подытожил Михаил Ведерников.