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Политика

Рейтингомер: когда молчание - золото

23.01.2023 18:50|ПсковКомментариев: 0

Категорически приветствую! С вами снова господин Рейтингомер с очередным предельно субъективным, но от того не менее обоснованным еженедельным обзором активности псковских политиков, чиновников, активистов и прочих публичных акторов.

 

Напомню, как всегда плюсом отмечены действия, которые принесли положительный эффект, а минусы - фиксация поражений, ошибок и рисков. Поехали!

- 5 Наталья Ильина, ректор ПсковГУ

На минувшей неделе ректор опорного вуза региона г-жа Ильина в радиоэфире, организованном госмедиахолдингом, ошеломила резонансным заявлением о том, что здание главного псковского долгостроя - бывшей гостиницы «Интурист», которую уже давным-давно величают кампусом ПсковГУ - студентам в итоге не достанется вовсе. Она объяснила такую кардинальную смену планов удивительно просто: мол, в здании можно будет разместить только 314 студентов, а площади-то большие, содержать их вузу накладно, разместить внутри библиотеку или кинотеатр почему-то технически невозможно (?), и вообще «студентам для проживания это просто неудобно» (на этом был сделан акцент госмедиа), и они сами согласились, что лучше отдать здание! Это при том, что на достройке здания под кампус привлекались студенческие отряды, которые участвовали в этой затее явно не от приступа чистого альтруизма, а с прицелом воспользоваться плодами своего труда, а обитателей других общежитий ПсковГУ не раз увещевали потерпеть временные бытовые трудности из-за отсутствия своевременных ремонтов обещаниями скорого новоселья. И вот на тебе!

Даже ввиду объективных трудностей со вводом кампуса в эксплуатацию такую щекотливую для студентов информацию не просто можно, а нужно было подавать куда умнее и деликатнее. Получилось же так, что ректор госвуза и представители госСМИ на ровном месте нанесли существенный имиджевый урон не только Псковской области, но и авторам идеи превратить недострой в кампус - экс-губернатору региона Андрею Турчаку и министерству образования. Как говорится, это больше, чем преступление, - это ошибка.

- 4 Светлана Василькова, экс-глава Пустошкинского района от партии «Яблоко»

20 января вступило в законную силу судебное решение, подтверждающее досрочную отставку г-жи Васильковой с должности главы района на основании голосования депутатов районного Собрания. Мы не раз прогнозировали такой исход, так что теперь нам остаётся лишь зафиксировать юридическое фиаско оппозиционной главы, которое практически не оставляет ей шансов вернутся в кресло главы района.

- 3 Андрей Беляев, глава администрации Великих Лук

Великолукский сити-менеджер получает минус за волну негативных комментариев жителей «южной столицы» Псковской области в социальных сетях по поводу состояния центра города. Затопленные тротуары и вытоптанные газоны, «ощущение полной разрухи» - такими впечатлениями от родного города делятся великолучане.

Вдобавок на сайте губернатора в ответ на жалобу жителей города по поводу грязной коричневой воды, которая течет из кранов, Андрей Беляев не нашел ничего лучше, чем по-чиновничьи сухо и долго объяснять технические причины подобного цвета жидкости, а затем заявить, что такая вода безопасна и отвечает требованиям СанПиН. Не самый лучший способом налаживания коммуникации с жителями!

- 2 Андрей Маковский, депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди»

Г-н Маковский на минувшей неделе отметился не оставшимся незамеченным странным заявлением, что «Новые люди», оказывается, «№ 1 среди оппозиции Пскова» (как говорилось в старой рекламе, «а мужики-то не знают!»). При этом он не подкрепил свой сомнительный тезис внятными аргументами, закончив странной фразой: «У нас уже есть антагонисты-бюрократы, чинуши-отписуши, местечкововые царицы и бояри, ручные депутаты!».

В общем, как и в случае с г-жой Ильиной, этот тот случай, когда, как запомнилось из другой старой рекламы, лучше жевать, чем говорить.

-1 Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания

С одной стороны, Петр Алексеенко мог бы записать себе в актив попадание в ТОП-30 общероссийского медиарейтинга депутатов региональных парламентов от КПРФ по итогам 2022 года: он занял высокое 26 место из 518.

Однако эти пилюли внутрипартийных рейтингов не слишком подслащают ситуацию с продолжающими циркулировать упорными слухами о предстоящих оргвыводах по итогам инспекции обкома контролерами из ЦК компартии - так, что т-щу Алексеенко приходится заявлять, что слухи о его скорой отставки «сильно преувеличены».

0 Игорь Герасимов

Выпускник петербургской консерватории г-н Герасимов назначен на должность заместителя директора по развитию Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом в своем телеграм-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Причем, сразу начали циркулировать слухи, что это назначением замом - с прицелом на передачу дел и последующее повышение уже до должности полноценного руководителя областной кузницы культурных кадров.

По традиции новичка на заметном посту мы отмечаем нейтральным нулем и будем наблюдать, как он проявит себя на новом поприще.

+ 1 Артур Гайдук, депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко»

На прошлой неделе «яблочник» демонстрировал недюжую политическую активность, которая даже обернулась некоторым федеральным резонансом: г-н Гайдук получил и опубликовал ответ на свой официальный запрос в администрацию президента РФ, где разъяснялось, что действие указа о мобилизации продолжается, хотя оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, завершены 28 октября. Причем публично комментировал ответ на запрос депутата областного Собрания, не кто-нибудь, а сам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обеспечивший попадание Гайдука в федеральные СМИ.

+ 2 Антон Сергеев, советник губернатора Псковской области по СМИ

Не удивляйтесь, но регулярный герой наших рейтингов, в этот раз получает плюс. Положительную оценку г-н Сергеев в этот раз неожиданно заслужил за то, что наконец-то прислушался к советам г-на Рейтингомера и буквально пропал из публичного поля и телерадиопрограмм, перестав таким образом раз за разом нелепо подставлять правительство Псковской области. Уж не знаем, сам ли догадался, или старшие начальники указали, но позитивный эффект уже ощущается!

+ 3 Светлана Мельникова, директор Псковского музея-заповедника

Под руководством г-жи Мельниковой музей подготовил в Доме Постникова новую экспозицию, которая имеет все шансы стать постоянной. Речь идет о выставке «Чести своей никому не отдам».

Специально для выставки митрополит Псковский и Порховский Тихон разрешил целый год экспонировать на ней хоругвь Псковского ополчения из Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы, а губернатор Михаил Ведерников предоставил музею парадную шпагу высших офицерских чинов начала XIX века производства немецкой фирмы «Золинген».

Кроме того, Псковский музей-заповедник занял 13 место во всероссийском медиарейтинге.

+ 4 Анастасия Григорьева, руководитель Центра управления регионом Псковской области

Возглавляемый г-жой Григорьевой ЦУР, который занимается реагированием на жалобы и обращения граждан в соцсетях, по итогам декабря 2022 года вошел в перечень из 51 регионального центра, которые обеспечили 100-процентную обработку обращений (то есть своевременный первичный ответ на сообщение пользователей в социальных сетях). Хороший результат, поздравляем!

+5 Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Псковской области

Г-н Турчак продолжает усиливать свой и без того немалый политический вес на федеральной арене.

Во-первых, рабочая группа по вопросам СВО, которую Турчак возглавил по поручению президента, разработала концепцию комплексной реабилитации участников спецоперации.

Во-вторых, Андрей Анатольевич принял участие в важной заочной дискуссии и отметился резонансным заявлением о необходимости сделать всё возможное для возвращения в страну уехавших после начала СВО.

В общем, не случайно по итогам 2022 года он занял в рейтинге 100 ведущих политиков, составляемым АПЭК, 19-е место — то есть попал в самую влиятельную группу.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Пока!

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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