Политика

Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 17 февраля

Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 17 февраля. Об этом сообщается в группе Собрания депутатов Новоржевского района в социальной сети «ВКонтакте».

Такое решение приняли депутаты Собрания муниципалитета седьмого созыва на 5-й внеочередной сессии 3 февраля.

После обсуждения большинством голосов (12 из 13, 1 воздержался) депутаты назначили публичные слушания по вопросу преобразования муниципального образования «Новоржевский район» в муниципальное образование «Новоржевский муниципальный округ Псковской области» на 17 февраля в 18.00.

Местом проведения публичных слушаний будет районный Дом культуры.

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