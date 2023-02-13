Политика

Рейтингомер: приговор взяточнику из универа, муниципальная репка и очарованный иностранник

Салют! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением и свежим рейтингом активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

-5 Ольга Татаринова

Прокуратура Псковской области заявила о неэффективности и нерезультативности расходования части бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов и социально-значимых госпрограмм в Псковской области. Речь идет о сумме свыше миллиарда рублей. Детали проверки и имена виновных лиц не разглашаются - впрочем, понятно, что касается это круга региональных чиновников. Естественно, возникают вопросы, насколько эффективно выстроено взаимодействие при осуществлении проектной деятельности, как ведется мониторинг достижения целей и ключевых показателей, а также мониторинг реализации региональных проектов. Эти задачи призвано решать управление проектной деятельности правительства региона, руководитель которого Ольга Татаринова получает сегодня минус пять.

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-4 Сергей Ефименко

«Лондону, Нью-Йорку, Барселоне и Ницце с городом Псковом ну никак не сравниться», - так давным-давно спел псковский рэпер-шутник в пародийном гимне родному городу. И кто бы тогда мог подумать, что комичное сравнение Пскова с Нью-Йорком спустя годы обретет новую жизнь. Причем прозвучит оно уже на полном серьезе - из уст не кого-нибудь, а вернувшегося из США на пост руководителя представительства МИД РФ в Пскове Сергея Ефименко. Дипломат дал интервью, которое если чем и запомнится, так вот этим сравнением. Местные пропагандисты - подопечные советника губернатора по СМИ Антона Сергеева, может, и хотели как лучше, но получилось как всегда - «тупо, холодно и в лоб». Вырвали фразу Ефименко из контекста и выставили дипломата в нелепом свете.

-3 Наталья Ильина

Теперь уже экс-сотрудника великолукского филиала Псковского государственного университета осудили за получение взятки. Он оштрафован на 800 тысяч рублей и на полтора года лишен права заниматься педагогической деятельностью.

Таким образом, подошла к своему логическому завершению резонансная криминальная история, которая ударила по репутации и великолукского филиала, и всего вуза во главе с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной.

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-2 Софья Пугачева

В регионе продолжается муниципальная реформа. Главы районов поодиночке и целыми группами высказываются в поддержку превращения МСУ в одноуровневую структуру. Выбивается из этого общего ряда оставшаяся в одиночестве глава-яблочница Софья Пугачева, которая не то, что не аплодирует новациям, но еще и палки в колеса пытается вставить. Как следствие, наблюдаем появление жестких критических по отношению к ней публикаций в провластных Telegram-каналах и соцсетях. И это можно расценивать как предвестник грядущей атаки на главу, которая рискует повторить судьбу другой яблочницы - отправленной в отставку пустошкинской руководительницы Светланы Васильковой. Следим за развитием событий, а пока ставим госпоже Пугачевой минус два.

-1 Александр Грацкий

По решению суда 50 тысяч рублей взыскано с управления городского хозяйства администрации Пскова в пользу пострадавшего на детской площадке в Пскове ребенка. Напомним, что в прошлом году из-за ненадлежащего содержания собственником имущества на детской площадке образовался дефект, который послужил причиной получения травмы несовершеннолетним, который вдобавок испытал сильный стресс и наблюдался у врача-невролога. Как итог, ставлю минус один нынешнему руководителю УГХ Александру Грацкому.

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0 Юрий Кравцов

Тем временем в Пустошкинском районе готовятся к досрочным выборам главы. Естественно, особый интерес вызывает, кто представит «Единую Россию» в муниципальном образовании, в котором по итогам прошлой избирательной кампании победил кандидат от оппозиции. По нашей информации, партию власти в этот раз представит глава администрации городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов. Правда, чтобы стать зарегистрированным кандидатом, ему еще предстоит преодолеть несколько барьеров и соблюсти формальности.

+1 Ольга Тимофеева

Под легендарную квиновскую мелодию «Шоу маст гоу он» плюс один уходит руководителю областного комитета по культуре Ольге Тимофеевой. Псковская область вошла в число регионов, которым правительство окажет поддержку при организации фестивалей и праздников. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Нашей области выделят почти 18 миллионов рублей на проведение эногастрономического фестиваля «Виноград», который впервые проводился в прошлом году - в число организаторов входил региональный комитет по культуре.

+2 Аркадий Мурылев

Положительной оценки удостаивается региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, член КПРФ Аркадий Мурылев. На минувшей неделе бизнес-омбудсмен толково и содержательно подвел в эфире ПЛН FM итоги работы за год, порадовал трезвым анализом ситуации и сделал ряд запоминающихся заявлений. В частности, он высказал свое отрицательное отношение к идее ввести мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему. По его мнению, это только усугубит ситуацию - если мораторий на закон о госзакупках введут на долгий срок, это приведет к переделу рынка и к сокращению субъектов-поставщиков услуг.

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+3 Валентина Понизовская

Строчкой выше расположилась председатель «Совета муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская. Оценкой плюс три отмечаем готовность руководителя к диалогу по вопросу реформы МСУ и доходчивые разъяснения по этой теме. Да, средств больше не станет, но консолидация бюджета позволит муниципальным округам привлекать внебюджетные средства – участвовать в федеральных и региональных программах, там, где нужно софинансирование, пояснила в радиоэфире Валентина Понизовская и даже обратилась к фольклору: мол, когда будет общий бюджетный котёл, то, как в сказке, репку будет вытащить легче.

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+4 Александр Серавин

«Политический» вице-губернатор Псковской области Александр Серавин получает высокую положительную оценку по совокупности факторов.

Во-первых, он работает грамотно и уверенно укрепляет позиции.

Во-вторых, на минувшей неделе «политрук» правительства принял участие в представительном экспертном совете «Политики новой волны» в Москве.

В-третьих, ранее Александр Серавин вошел в число отличников в общероссийском рейтинге политических вице-губернаторов.

+5 Митрополит Тихон

Максимально высокую оценку плюс пять в этот раз ставим митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону.

Один из ведущих общественно-политических деятелей Псковской области был заметен на федеральном уровне. Он попал в эфир Первого канала и другие центральные СМИ в связи с днем поминовения Иоанна (Крестьянкина) в Псково-Печерском монастыре, а до этого митрополит Тихон принял участие в службе в честь годовщины интронизации патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя Москве.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.