Муниципальная реформа позволит привлекать внебюджетные средства – глава Красногородского района

Муниципальная реформа позволит консолидировать бюджет и привлекать внебюджетные средства. Об этом сообщила председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Валентина Понизовская также объяснила, что задача реформы состоит в том, чтобы сохранить кадры муниципальных служащих.
«Для того, чтобы жителям была упрощена возможность получения каких-либо услуг, чтобы бабушки не ездили за справками в райцентр, мы возложим такие полномочия на специалистов территориальных управлений. Возможно, придётся повысить их квалификацию, переобучить. Мы бережём наши муниципальные кадры», – уточнила она.
Напомним, с инициативой провести муниципальную реформу выступили главы Печорского, Пыталовского, Стругокрасненского, Невельского, Красногородского, Локнянского и Опочецкого районов.