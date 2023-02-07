Политика

Муниципальная реформа позволит привлекать внебюджетные средства – глава Красногородского района

Муниципальная реформа позволит консолидировать бюджет и привлекать внебюджетные средства. Об этом сообщила председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Финансирование волостей сейчас идёт подушевое, численность населения, как мы знаем, везде уменьшается. На те полномочия, которые обозначают наши поселения, средств не хватает. Но когда будет общий бюджетный котёл, то, как в сказке, репку будет вытащить легче. Средств больше не станет, но консолидация бюджета позволит нам, как муниципальному округу, привлекать внебюджетные средства – участвовать в федеральных и региональных программах, там, где нужно софинансирование. Из такого общего котла мы сможем выделить сумму на различные работы. Также будет единая система, мы сможем объявлять централизованные контракты на содержание общего объема дорог», – пояснила гостья студии.

Валентина Понизовская также объяснила, что задача реформы состоит в том, чтобы сохранить кадры муниципальных служащих.

«Для того, чтобы жителям была упрощена возможность получения каких-либо услуг, чтобы бабушки не ездили за справками в райцентр, мы возложим такие полномочия на специалистов территориальных управлений. Возможно, придётся повысить их квалификацию, переобучить. Мы бережём наши муниципальные кадры», – уточнила она.

Напомним, с инициативой провести муниципальную реформу выступили главы Печорского, Пыталовского, Стругокрасненского, Невельского, Красногородского, Локнянского и Опочецкого районов.

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