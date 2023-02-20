Политика

Границы будущих муниципальных округов обсудили в областном Собрании депутатов

Уточнения и дополнения положений регионального законодательства, связанные с предстоящей процедурой преобразования муниципальных районов в округа, обсудили в областном Собрании депутатов. Совещание с участием представителей регионального парламента, правительства и прокуратуры прошло по инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Накануне принятия первых законов о создании муниципальных округов мы должны иметь чёткое понимание, что все правовые нюансы будут учтены: определить в какие действующие законы необходимо вносить изменения, в каком порядке это делать. Эту работу необходимо начинать уже сейчас, чтобы, когда мы дойдём до заключительного этапа преобразования, люди не почувствовали никаких неудобств», - обозначил цель рабочей встречи Алексей Севастьянов.

«Жителям очень важно понимание, что их не присоединяют к другим районам, что никаких изменений внутри границ одного района не происходит», - озвучила опасения, которые высказывают участники встреч в муниципалитетах, руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова и попросила, чтобы законы обязательно содержали положение о том, что территория округа совпадает с территорией муниципального образования.

Участники встречи обсудили вопрос передачи полномочий глав волостей, например нотариальных, на уровень руководителей территориальных подразделений, сроки переходного периода, перечень документов, требующих корректировки.

«Чтобы всё заработала чётко, мы уже сегодня поднимаем целый ряд законов, в которые необходимо внести изменения. Я уверен, что с этой работой мы справимся, население ни в какой правовой вакуум не попадёт, и на жизни людей преобразования отразятся в лучшую сторону», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

Напомним, с инициативой о преобразовании районов в округа выступили Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский районы.