Политика

Псковская делегация принимает участие в послании президента Федеральному Собранию

Губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов присутствуют на оглашении ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

Фото: Telegram-канал Псковского областного Собрания депутатов

В состав псковской делегации традиционно входят губернатор, спикер, депутаты Государственной Думы Александр Козловский и Александр Борисов. Также в послании президента принимают участие сенаторы от Псковской области Андрей Турчак и Елена Бибикова.

Выступление главы государства на этот раз проходит в Гостином Дворе. Зал рассчитана на 1500 участников. В Послании традиционно подводятся итоги и обозначаются стратегические ориентиры. Ожидается, что особое внимание Владимир Путин уделит темам, связанным с СВО.