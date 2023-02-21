Политика

Александр Козловский: Послание Владимира Путина – сильный и мотивирующий документ

Сильным и мотивирующим документом назвал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Александр Козловский обратил внимание на несколько важных моментов. В их числе поддержка участников СВО и их семей.

«В этом году для оказания адресной, персональной помощи ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов будет создан специальный государственный фонд. Он, как заявил президент, будет работать по принципу "одного окна". Структуры фонда будут развёрнуты во всех регионах страны», – отметил парламентарий.

Также депутат особо выделил акцент в послании на защите традиций и воспитание детей, а также укреплении экономики.

«Упор на развитие собственной промышленности и производства создадут прочный фундамент для развития экономики. Российские капиталы должны оставаться в стране и работать в её интересах. Такой подход позволит не только открывать новые предприятия и создавать рабочие места, но и делать жизнь комфортной. При этом внимание в равной степени будет уделяться крупным и малым городам, деревням и поселкам: появится возможность развивать в них туризм, создавать в зоны отдыха и не только», – подчеркнул он.

Александр Козловский добавил, что данный посыл президента важен для Псковской области. Руководители предприятий региона активно вкладываются в собственное производство, направляют все усилия на развитие региональной экономики и благополучие местных жителей.

Добавим, в состав псковской делегации, принимающей участие в церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, традиционно входят губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сенаторы и депутаты Государственной Думы. В 2023 году выступление главы государства проходило в Гостином Дворе. В послании президент подводит итоги и обозначает стратегические ориентиры.