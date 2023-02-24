Политика

Глава Новоржевского района отклонила решение депутатов о преобразовании муниципалитета в округ

Глава Новоржевского района Софья Пугачева отклонила принятое на сессии Собрания депутатов Новоржевского района 21 февраля решение о согласии на преобразование всех муниципальных образований, входящих в состав района, и создание муниципального округа. Соответствующее постановление глава района подписала сегодня, 27 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

Постановление главы района направлено председателю районного Собрания Любови Трифоновой. О принятом постановлении также известили Псковское областное Собрание депутатов.

Напомним, 21 февраля Собрание депутатов Новоржевского района поддержало преобразование района в муниципальный округ. На сессии присутствовало 15 из 15 депутатов. Решение о согласии на преобразование приняли большинством голосов: 12 депутатов проголосовали проголосовали «за», трое выступили «против» (два депутата от КПРФ и один депутат от партии «Яблоко»).

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17 февраля большинство участников публичных слушаний в Новоржеве также поддержали инициативу преобразовать район в муниципальный округ. В них участвовало более ста человек, в том числе представители всех волостей. Выступили 26 из присутствующих, около двадцати из них поддержали инициативу.

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Напомним, первопроходцами муниципальной реформы ранее решили стать Пыталовский, Стругокрасненский, Печорский, Опочецкий, Невельский, Красногородский и Локнянский районы.