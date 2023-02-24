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Политика

Инициативы о преобразовании восьми районов Псковской области в муниципальные округа рассмотрел профильный комитет регионального парламента 

27.02.2023 14:36|ПсковКомментариев: 0

Инициативы о преобразовании восьми районов Псковской области в муниципальные округа рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания на заседании 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Предложения о муниципальной реформе поступили от Пыталовского, Струго-Красненского, Печорского, Опочецкого, Невельского, Красногородского, Локнянского и Новоржевского районов. 

Законопроекты о преобразовании районов в округа содержат перечень населённых пунктов, информацию о границах территории. 

Согласно документам: 

- Муниципальные образования «Красногородск», «Красногородская волость», «Пограничная волость», входящие в состав Красногородского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Красногородский муниципальный округ. Административный центр - рабочий поселок Красногородск. 

- Муниципальные образования «Опочка», «Болгатовская волость», «Варыгинская волость», «Глубоковская волость», «Пригородная волость», входящие в состав Опочецкого района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Опочецкий муниципальный округ. Административный центр - город Опочка. 

- Муниципальные образования «Невель», «Артемовская волость», «Ивановская волость», «Плисская волость», «Туричинская волость», «Усть-Долысская волость», входящие в состав Невельского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Невельский муниципальный округ. Административный центр - город Невель. 

- Муниципальные образования «Пыталово», «Гавровская волость», «Линовская волость», «Утроинская волость», входящие в состав Пыталовского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Пыталовский муниципальный округ. Административный центр - город Пыталово. 

- Муниципальные образования «Струги Красные», «Марьинская волость», «Новосельская волость», входящие в состав Струго-Красненского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Струго-Красненский муниципальный округ. Административный центр - рабочий поселок Струги-Красные. 

- Муниципальные образования «Печоры», «Круппская волость», «Лавровская волость», «Новоизборская волость», входящие в состав Печорского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Печорский муниципальный округ. Административный центр - город Печоры. 

- Муниципальные образования «Локня», «Михайловская волость», «Подберезинская волость», «Самолуковская волость», входящие в состав Локнянский район», объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Локнянский муниципальный округ. Административный центр - посёлок Локня. 

- Муниципальные образования «Новоржев»,«Вехнянская волость», «Выборская волость», «Новоржевская волость», входящие в состав Новоржевского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Новоржевский муниципальный округ Псковской области. Административный центр - город Новоржев. 

Депутат Олег Савельев («Единая Россия») уточнил, как будет определяться количественный состав депутатов для муниципального округа.  

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова ответила, что состав будет определяться проектом закона.  

Глава Красногородского района Валентина Понизовская отметила, что преобразование в муниципальный округ поможет улучшить жизнь в районе.  

«Преобразование положительно скажется на жизнедеятельности района и более эффективного использования бюджетных средств», — отметил глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Главы Пыталовского и Стругов-Красненского района напомнили, что их районы одни из первых выступили с инициативой о преобразовании и попросили поддержать данный законопроект.

Глава Новоржевского района Софья Пугачева, которая отклонила принятое на сессии Собрания депутатов Новоржевского района 21 февраля решение о согласии на преобразование всех муниципальных образований, входящих в состав района, и создание муниципального округа, не присутствовала на заседании комитета.

Остальные главы районов положительно отозвались о преобразовании.

Комитет рекомендовал региональному парламенту поддержать законопроекты на сессии 28 февраля.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Муниципальная реформа в Псковской области Инициативы о преобразовании восьми районов Псковской области в муниципальные округа рассмотрел профильный комитет регионального парламента  Глава Новоржевского района отклонила решение депутатов о преобразовании муниципального образования в округ Новоржевские депутаты поддержали преобразование района в муниципальный округ Законопроект о преобразовании в округ ещё одного района поступил в областное Собрание Границы будущих муниципальных округов обсудили в областном Собрании депутатов Участники публичных слушаний в Новоржеве поддержали преобразование района в муниципальный округ Армен Мнацаканян о перспективах муниципальной реформы Власть не утратит контакт с народом после муниципальной реформы – Армен Мнацаканян Армен Мнацаканян о муниципальной реформе: Людям бояться нечего «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о муниципальной реформе. ВИДЕО Инициативу шести районов о преобразовании в округа областное Собрание рассмотрит 21 февраля Шесть законопроектов о преобразовании районов в округа поступили в областное Собрание «Беседка»: Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах. ВИДЕО Муниципальная реформа позволит привлекать внебюджетные средства – глава Красногородского района Елена Тимашова о муниципальной реформе: Мы приближаем органы МСУ к жителям Депутаты Опочецкого района поддержали реформу местного самоуправления Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 17 февраля «Сообразим на троих»: Реформы 2023 года – что нас ждет? ВИДЕО С инициативой провести муниципальную реформу выступили главы семи районов Муниципальная реформа: страхи и преимущества Реформа в районах может снизить муниципальный фильтр — Петр Алексеенко Елена Тимашова о цели создания муниципальных округов в Псковской области Александр Котов о муниципальных округах: Для людей вообще ничего не поменяется Муниципальные округа Будущее местного самоуправления
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