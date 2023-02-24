Политика

Инициативы о преобразовании восьми районов Псковской области в муниципальные округа рассмотрел профильный комитет регионального парламента

Инициативы о преобразовании восьми районов Псковской области в муниципальные округа рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания на заседании 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предложения о муниципальной реформе поступили от Пыталовского, Струго-Красненского, Печорского, Опочецкого, Невельского, Красногородского, Локнянского и Новоржевского районов.

Законопроекты о преобразовании районов в округа содержат перечень населённых пунктов, информацию о границах территории.

Согласно документам:

- Муниципальные образования «Красногородск», «Красногородская волость», «Пограничная волость», входящие в состав Красногородского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Красногородский муниципальный округ. Административный центр - рабочий поселок Красногородск.

- Муниципальные образования «Опочка», «Болгатовская волость», «Варыгинская волость», «Глубоковская волость», «Пригородная волость», входящие в состав Опочецкого района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Опочецкий муниципальный округ. Административный центр - город Опочка.

- Муниципальные образования «Невель», «Артемовская волость», «Ивановская волость», «Плисская волость», «Туричинская волость», «Усть-Долысская волость», входящие в состав Невельского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Невельский муниципальный округ. Административный центр - город Невель.

- Муниципальные образования «Пыталово», «Гавровская волость», «Линовская волость», «Утроинская волость», входящие в состав Пыталовского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Пыталовский муниципальный округ. Административный центр - город Пыталово.

- Муниципальные образования «Струги Красные», «Марьинская волость», «Новосельская волость», входящие в состав Струго-Красненского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Струго-Красненский муниципальный округ. Административный центр - рабочий поселок Струги-Красные.

- Муниципальные образования «Печоры», «Круппская волость», «Лавровская волость», «Новоизборская волость», входящие в состав Печорского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Печорский муниципальный округ. Административный центр - город Печоры.

- Муниципальные образования «Локня», «Михайловская волость», «Подберезинская волость», «Самолуковская волость», входящие в состав Локнянский район», объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Локнянский муниципальный округ. Административный центр - посёлок Локня.

- Муниципальные образования «Новоржев»,«Вехнянская волость», «Выборская волость», «Новоржевская волость», входящие в состав Новоржевского района, объединят без изменения границ иных муниципальных образований, и они образуют Новоржевский муниципальный округ Псковской области. Административный центр - город Новоржев.

Депутат Олег Савельев («Единая Россия») уточнил, как будет определяться количественный состав депутатов для муниципального округа.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова ответила, что состав будет определяться проектом закона.

Глава Красногородского района Валентина Понизовская отметила, что преобразование в муниципальный округ поможет улучшить жизнь в районе.

«Преобразование положительно скажется на жизнедеятельности района и более эффективного использования бюджетных средств», — отметил глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Главы Пыталовского и Стругов-Красненского района напомнили, что их районы одни из первых выступили с инициативой о преобразовании и попросили поддержать данный законопроект.

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Глава Новоржевского района Софья Пугачева, которая отклонила принятое на сессии Собрания депутатов Новоржевского района 21 февраля решение о согласии на преобразование всех муниципальных образований, входящих в состав района, и создание муниципального округа, не присутствовала на заседании комитета.

Остальные главы районов положительно отозвались о преобразовании.

Комитет рекомендовал региональному парламенту поддержать законопроекты на сессии 28 февраля.