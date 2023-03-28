Политика

Отличие пиара на сессии гордумы от конструктивного диалога разъяснил Дмитрий Барабанов

Отличие пиара на сессии гордумы от конструктивного диалога в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей разъяснил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

«Берутся критиковать, даже не имея подготовленной фактуры. Ну задал этот человек (Александр Баев, депутат от КПРФ – ред.) вопрос, что у нас с Хлебным проездом. Но мы этот вопрос уже обсуждали, и год назад он был в депутатском корпусе, был обстоятельный доклад о том, что подрядчик, который выполнял данные работы, занесен в черный список, оплаты по данному объекту вообще были не произведены из городского бюджета. Улица сделана и сделана. Она не оплачена, не принята, спрашивать не с кого, вопрос теоретически закрыт. Человек задает вопрос и даже не владеет информацией», - выразил возмущение Дмитрий Барабанов.

Он пояснил, что для содержательного ответа на любой вопрос нужна подготовка, в том числе и администрация Пскова должна быть готова к вопросам, на которые ее представителям предстоит отвечать на сессии.

«Мы же не можем держать все голове. Вы подготовьте пул вопросов, чтобы вам дали правильный ответ, именно с точки зрения правильности, а не просто: ответили и ответили. Вот это будет конструктивный диалог, - подчеркнул Дмитрий Барабанов. - У нас каждый месяц в рамках сессионного решения есть обязанность администрации давать отчет и рассказывать о той проблематике, которая касается дворов, ремонтов фасадов и дорог. И мы на каждом комитете по ЖКХ каждый месяц эти вопросы проговариваем. Но если человек не пришел на комитет, а решил этот вопрос задать на сессии, для меня это пиар».

В целом, по мнению парламентария, на сессии городской Думы 31 марта практически не было вопросов, которые требовали дополнительного обсуждения.

«На сессии сегодня, с моей точки зрения, не было вопросов, которые бы требовали сессионного обсуждения, поскольку все эти вопросы прошли обсуждение на комитетах. С моей точки зрения, только один вопрос заслуживал внимания – это изменения в бюджете. На 279 млн рублей у нас увеличивается расходная и доходная часть бюджета города Пскова. Это фактически деньги области, которые идут с федерации на балансировку бюджетов с точки зрения выполнения увеличения МРОТ, президентских указов и компенсационных выплат, которые будут сделаны по большей части в секторе управления образования, это садики, школы», - подвел итоги сессии Дмитрий Барабанов.