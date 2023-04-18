Политика

Форум секретарей местных и первичных отделений «Единой России» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Форум секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялся в Пскове.

Мероприятие прошло в Большом концертном зале псковской областной филармонии сегодня, 21 апреля. На нем присутствовало около 600 человек.

На заседании регионального политического совета партии «Единая Россия» приняли решение о внесении в Президиум РПС предложений по кандидатурам предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов на должность губернатора Псковской области. Первым кандидатом для последующего выдвижения кандидатов на должность губернатора Псковской области стал действующий глава региона Михаил Ведерников, вторым - председатель Псковской городской Думы Александра Гончаренко.

Фоторепортаж Вадима Боченкова.