Политика

Псковский губернатор: Мы заработали серьезный кредит доверия у федерального правительства

Псковская область заработала серьезный кредит доверия у федерального правительства. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вернусь к тем планам, о которых мы с вами говорили пять лет назад. Прежде всего, мы удвоили возможности нашего регионального бюджета. Напомню, что пять лет назад уровень госдолга Псковской области составлял более 100% к доходам. Некоторые даже говорили, что регион находится "в состоянии незафиксированного банкротства". Оценка, конечно, грубая, но ситуация и правда была сложная. Мы её решали системно, последовательно, год за годом», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что совместная работа с бюджетом началась с показателя доходов консолидированного бюджета в 28,5 млрд, бюджет области и вовсе составлял порядка 24 млрд. Уровень госдолга составлял 102% к доходам.

2022 год закончился с исполнением доходов в размере свыше 61 млрд рублей консолидированного бюджета. А уровень госдолга на конец прошлого года снизился до 77%.

«Эти цифры говорят сами за себя. Более того, мы использовали все доступные инструменты, которые дополнительно укрепляют наше финансовое положение. С 2019 года софинансирование федеральных программ и проектов для Псковской области составляет 99% к 1, благодаря решению президента все коммерческие кредиты были замещены бюджетными. Это ежегодно дает экономию около полмиллиарда рублей в год», – пояснил Михаил Ведерников.

Была пересмотрена методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. C этого года получаем на 1,5 млрд рублей больше, чем ранее. Также за это время была разработана и защищена индивидуальная программа социально-экономического развития области, которая даёт возможность инвестировать в долгосрочные проекты до 1 млрд в год.

«Мы эффективно используем все инструменты по ведению претензионной работы, грамотно выстраиваем работу с экономией по результатам торгов. В целом по региону это даёт нам ещё несколько сотен миллионов рублей в год. Не менее важно, что высокими результатами в части реализации нацпроектов мы заработали серьезный кредит доверия у федерального правительства. Уже не первый год он выражается в дополнительных средствах, которая область получает по всем основным мероприятиям», – подчеркнул глава региона.

По мнению Михаила Ведерникова, совокупным итогом стал качественный рост возможностей бюджета Псковской области. «Он позволяет нам вопреки всем внешним обстоятельствам достаточно уверенно двигаться вперёд», - добавил он.