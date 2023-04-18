Политика

Михаил Ведерников: Сделано много, но предстоит сделать еще больше

За пять лет было сделано многое, но впереди - еще больше, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода после форума секретарей первичных и местных партийных организаций Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я хочу поблагодарить наших коллег, однопартийцев, региональный политический совет. Сегодня мою кандидатуру поддержали для участия в партийном голосовании. Только что закончилась встреча с секретарями первичных отделений, мы подвели итоги предыдущей пятилетки, наметили планы на будущее. Сделано много, но предстоит сделать еще больше», – сказал глава региона.

По мнению Михаила Ведерникова, такая большая и сплоченная команда сможет выполнить все задачи, которые поставлены.

«Я рассчитываю, что нашей большой, сплоченной командой все задачи, которые поставили – выполним. В том случае, если жители Псковской области поддержат мою кандидатуру в сентябре на выборах», – заключил он.