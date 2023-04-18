Политика

Михаил Ведерников: Мы выполнили и перевыполнили все предвыборные обещания

Членам Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» удалось выполнить все предвыборные обещания. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Главная задача, которую я ставил перед собой сегодня – показать, что мы выполнили и перевыполнили наши предвыборные обещания. Да, сложности были. Они всегда есть – небо не бывает безоблачным круглый год. Особенно в наших краях. Но наши стратегические планы не поменяли даже такие серьёзные вызовы как COVID-19, санкционная война, специальная военная операция», – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что удаётся решать поставленные задачи, используя все внутренние ресурсы, заручившись поддержкой президента, федерального правительства.

«Уверен, с поддержкой жителей Псковской области мы сможем сохранить хорошую динамику развития. Наша команда доказала, что может это сделать и знает, как. Спасибо за внимание и ваш вклад в наше общее дело. Работаем!» – сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что у реготделения партии также есть значимые результаты в сфере образования, ЖКХ, экологии, инфраструктуры спорта, в части совершенствования административных процессов, соцподдержки, цифровизации и газификации.

«Подробно об этом скажу в мае, когда буду выступать с отчётом о деятельности правительства Псковской области перед областным Собранием депутатов», – анонсировал он.