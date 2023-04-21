Политика

Алексей Севастьянов о законе про выборы в округах: Муниципалитеты, за дело!

Приняв закон, обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах, Псковское областное Собрание сделало все, что требовалось от законодателя для формирования работающей системы. Такое мнение выразил председатель комитета Собрания по МСУ Алексей Севастьянов, сообщает официальный Telegram-канал регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Приняв закон, регламентирующий структуру муниципальных округов, областное Собрание сделало все, что требовалось от законодателя для формирования системы, которая уже дальше может развиваться, как покажет жизнь – как будет удобнее. А пока равные для всех стартовые положения оформлены, правила определены. Теперь только вперед – муниципалитеты, за дело! – прокомментировал предстоящие преобразования Алексей Севастьянов.

«При подготовке к выборам следующих созывов муниципальные округа смогут что-то поменять с учётом сложившегося опыта, но мне кажется, что предложенная областным законодателем схема очень верная», - добавил он.

Закон о первых выборах в новых муниципальных округах 25 апреля принят областным Собранием. В его поддержку проголосовали 19 депутатов, 5 выступили против.