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Политика

Валентина Понизовская: Преобразование районов в округа будет положительным для жителей

25.04.2023 16:45|ПсковКомментариев: 0

Преобразование районов в муниципальные округа будет положительным прежде всего для жителей Псковской области. Такое мнение высказала председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы надеемся, что результат объединения будет положительным, видим в нём только плюсы. Когда мы вместе и едины, уже есть положительный эффект, а время покажет, насколько наша работа будет результативна. Сейчас мы все понимаем, что переходим на новую стезю. При поддержке правительства области состоится и наше дальнейшее движение к работе в муниципальном округе. Ждем, что это преобразование будет положительным не только для муниципального управления, но и для жителей района», – отметила Валентина Понизовская.

Она также пояснила, что на уровне района поменяется немногое. Количество депутатов останется прежним, состав депутатского корпуса - 15 человек: 5 по одномандатным избирательным округам и 10 по партийным спискам. Изменяется порядок избрания главы муниципального округа.

«Теперь он будет избираться не на прямых выборах, а уже из числа кандидатов, которые будут представлены по результатам конкурса. Депутаты будут тайным голосованием избирать главу из числа кандидатов. Но Собрание каждого округа будет определять порядок такого отбора самостоятельно, этот момент будем ещё прорабатывать у себя в округах», – уточнила она. 

Напомним, сегодня, 25 апреля, депутаты Псковского областного Собрания на сессии одобрили законопроект обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах.

Как сообщалось ранее, соответствующие законы о преобразовании районов в округа вступили в силу 14 марта, а переходный период, когда будут продолжать работать прежние органы власти, продлится до 2024 года.

Теги: #Красногородский район #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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