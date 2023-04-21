Политика

Вера Кондратьева: Новая схема выборов главы округа – единственно правильная

Новая схема выборов главы муниципального округа – единственно правильная. Такое мнение высказала глава Пыталовского района Вера Кондратьева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Вера Кондратьева / «ВКонтакте»

Напомним, сегодня, 25 апреля, депутаты Псковского областного Собрания на сессии одобрили законопроект, обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах.

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«Основной вопрос, который освещается в законе, - принцип избрания первого главы округа. Кандидатов на пост будут представлять депутатам. Самая большая нагрузка будет ложиться на этих депутатов. Конкурсная комиссия будет рассматривать их опыт работы, отслеживать, кто на что способен. Это будет экзамен для всех кандидатов. Эта схема, которая предлагается в законе, наверное, единственно правильная», – сказала Вера Кондратьева.



Также глава муниципалитета сообщила, что датой образования Пыталовского округа уже считается 14 марта, когда на предыдущей сессии областного Собрания был принят соответствующий закон.

«Сегодня в парламенте приняли закон, согласно которому была обеспечена правовая основа формирования и законодательной, и исполнительной власти на уровне нашего муниципального округа. Для нас он станет инструкцией к действию», – отметила Вера Кондратьева.

Кроме того, она уточнила, что количество депутатов останется прежним - 15 человек: 5 будут избираться по одномандатным округам и 10 по единому избирательному округу. Срок их полномочий остается тем же. «Единственное, нам будет нужно поменять нарезку округов в связи с численностью избирателей», – пояснила глава района.

Как сообщалось ранее, соответствующие законы о преобразовании районов в округа вступили в силу 14 марта, а переходный период, когда будут продолжать работать прежние органы власти, продлится до 2024 года.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.