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Политика

Олег Брячак предложил оппозиции объединиться на выборах губернатора Псковской области

27.04.2023 16:58|ПсковКомментариев: 0

Объединиться и выдвинуть общего кандидата на предстоящие выборы губернатора Псковской области предложил руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в рамках круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если "Справедливая Россия" с коммунистами объединится и выставит одного кандидата, только тогда возможен выход кандидата, не согласованного с "Единой Россией". Тогда может появиться шанс побороться за победу на губернаторских выборах», – пояснил свое предложение Олег Брячак.

По мнению справедливоросса, в такую объединенную коалицию могут войти КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». 
«"Яблоко" мы в свою коалицию не возьмем. У нас совершенно разные взгляды. А здесь между коммунистами, ЛДПР, "Новыми людьми" и "Справедливой России" у нас одни и те же взгляды, одно и то же желание, чтобы люди жили хорошо, но разные пути решения этой задачи. Если мы одного кандидата выставим, тогда будет интересно», – уточнил Олег Брячак.

На инициативу объединения отреагировал  председатель Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Гончаренко. 

«Предлагают объединиться? Кто-то запрещает? Никто ничего не запрещает. Объединяйтесь и идите», – прокомментировал идею единоросс.

Напомним, сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел круглый стол на тему «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?». Таким образом Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM»  дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области. Реализация подобных проектов - многолетняя традиция редакции. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания Гончаренко Александр Георгиевич Председатель Псковской городской Думы
Теги: #выборы губернатора #круглый стол #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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