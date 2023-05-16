Политика

Четвертый Форум молодежных избирательных комиссий пройдет в Пскове

Четвертый Форум молодежных избирательных комиссий пройдет в Пскове с 18 по 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Третий форум молодежных избирательных комиссий

С 2019 года Избирательная комиссия Псковской области проводит Форум молодежных избирательных комиссий, посвященный развитию социальных компетенций молодежи, повышению их правовой культуры и гражданской ответственности, поддержки инициатив молодых избирателей.

В этом году Форум пройдет на базе спортивно-туристического комплекса «Раздолье» с 18 по 19 мая с участием представителей молодежи из 29 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. Общее количество участников – 112 человек (молодежные избирательные комиссии субъектов РФ, представители вузов РФ и Республики Беларусь, региональные молодежные организации и иные молодежные общественные объединения).

Также при поддержке Росмолодежи на площадке молодежного мероприятия впервые разыграют гранты в рамках Всероссийского грантового конкурса. Молодежь от 18 до 35 лет сможет презентовать свои идеи и готовые проекты, а также рассчитывать на финансовую поддержку.

В качестве экспертов в очном и онлайн-режиме примут участие член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов (в формате видеоприветствия), губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, руководитель направления по работе с блогерами АНО «Диалог Регионы» Ксения Гарькавенко, бизнес-тренер, профессиональный коуч, сооснователь пространства для развития «Ежевика» Ирина Владимирова и другие.