Политика

Полномочия по материальному обеспечению выборов в восьми муниципальных округах передали органам МСУ

Наделение органов местного самоуправления в восьми вновь образованных муниципальных образованиях государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Согласно законам Псковской области, депутаты представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований будут избраны на муниципальных выборах.

Органы местного самоуправления муниципальных образований «Красногородский район», «Локнянский район», «Невельский район», «Новоржевский район», «Опочецкий район», «Печорский район», «Пыталовский район», «Стругокрасненский район» наделят отдельными государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы вновь образованны муниципальных образований.

Полномочия по материально-техническому обеспечению выборов депутатов представительных органов первого созыва во вновь образованных муниципальных образованиях являются полномочиями правительства Псковской области.

Как сообщалось ранее, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.