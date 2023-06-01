Политика

Антон Минаков: В сегодняшних реалиях правительство области работает эффективно

Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании положительно оценила работу правительства Псковской области за 2022 год, поскольку в сегодняшних реалиях региону удалось добиться достаточно высоких результатов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат областного Собрания, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

«Фракция ЛДПР оценила отчет положительно, мы его поддержали, потому что, исходя из тех условий, в которых находится и Псковская область, и страна, достижения за последние год-два были достаточно большими, и правительство области провело большую работу в различных сферах», - сказал Антон Минаков.

Он поблагодарил губернатора за то, что тот остается открытым к работе с депутатским корпусом. При этом конкретных оценок в отношении отчета Антон Минаков решил не озвучивать: «Безусловно, в Псковской области за последние 5 лет достаточно большое количество достижений, но поскольку этот год является предвыборным, я считаю, что как-то критиковать или хвалить отчет было бы неправильно. Хвалить неправильно с точки зрения партийной дисциплины, критиковать, я считаю, тоже в целом некрасиво с моей стороны».

Главном достижением последних лет, по мнению либерал-демократа, является увеличение бюджета области. «Поскольку регион является дотационным, он сильно зависит от вливаний из федерального центра, и правительству удается на высоком уровне решать этот вопрос, и бюджет Псковской области увеличивается каждый год», - заметил он.