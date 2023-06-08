Антон Минаков сдал документы в облизбирком для регистрации кандидатом на губернаторских выборах

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков подал документы в Избирательную комиссию Псковской области на выдвижение в качестве кандидата на выборах губернатора региона. Об этом 13 июня Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.
Решение о выдвижении кандидата приняли на партийной конференции 10 июня.
Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области
Ранее документы на регистрацию для участия в кампании подали председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов и кандидат от КПРФ - депутат Псковской городской Думы Александр Баев.
Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и продлится до 4 июля, документы для регистрации кандидаты должны представить не позднее 18:00 31 июля.
В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований. Следует напомнить, что ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, всем кандидатам от оппозиции придется идти к партии власти за помощью.
Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.