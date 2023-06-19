Политика

Рейтингомер: иноагент Шлосберг*, генерал-сенатор Наумец и хроника пикирующего ПсковГУ

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим особым мнением и субъективными оценками псковским политикам, чиновникам и другим публичным персонам.

Шкала у нас пятибалльная, плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Лев Шлосберг*

Как заведено, в пятницу вечером Минюст опубликовал обновления в списке иностранных агентов. Помимо прочих, в реестр внесен руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг*. Относятся к этому по-разному - "либералы-западники" повторяют как мантру слова о том, что все порядочные оппозиционеры уже в этом списке, "патриоты" не скрывают удовлетворения: мол, давно пора уже было поставить такое клеймо. А что касается последствий - тут очевидно: положение лидера псковского «Яблока» и всего отделения оппозиционной партии становится значительно тяжелее: им сложнее будет найти партнеров и кандидатов, власть будет использовать иноагентскую тему перед выборами, в целом участие «Яблока» в избирательных кампаниях затруднено.

-4 Татьяна Лозницкая

Тем временем получила развитие резонансная история с закрытием трех детских садов в Великих Луках. Мало того, что прокуратура опротестовала решение и внесла в адрес начальника управления образования администрации Великих Лук Татьяны Лозницкой два предостережения, так еще и губернатор раскритиковал принятое великолучанами решение и назвал его «необдуманным и ни с кем не согласованным». Очередная отповедь продолжила критику главы региона в адрес городских руководителей. Как следствие, главная по образованию в «южной столице» получает минус четыре.

-3 Наталья Ильина

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина оказалась на неделе в центре нескольких горячих обсуждений в соцсетях и масс-медиа. Если некоторые темы лежат в плоскости морально-нравственных категорий, и дискутировать по ним в рамках рейтингомеровского обзора, наверное, неправильно и к тому же очень больно, то вот факт падения ПсковГУ в национальном рейтинге вузов - это печальный факт, мимо которого не пройдешь. Универ опустился уже на 215–219 места в списке вузов России. Ну а в нашем рейтинге это минус три ректору ПсковГУ.

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-2 Алексей Несмашный, Дмитрий Яковлев

Минус два заношу в дневники и.о. замглавы администрации Пскова Алексея Несмашного и начальника городского управления культуры Дмитрия Яковлева.

Причина - в скандальной ситуации, когда власти долго звали горожан в Зеленый театр в День России на показ фильма «Вызов» с нашей землячкой Юлией Пересильд в главной роли. А вечером 12-го пришедшим к заявленному времени на входе объявляли, что тут «кина не будет» - едьте в кинотеатр на другой конец города.

Позже в администрации города назвали причиной отмены сеанса «технические проблемы с лицензией на публичный показ». Неужели о них стало известно вечером в день показа? Неужто сложно было оперативно проинформировать горожан?

А так вышло очень некрасиво - вдвойне обидно, что произошло это в тот день, когда госпоже Пересильд в Кремле президент Владимир Путин вручал госпремию за тот самый фильм, снятый в космосе.

Фото: kremlin.ru

-1 Елена Бибикова

После того, как идущий на выборы губернатор Михаил Ведерников объявил свою тройку кандидатов на пост сенатора, и в нем не оказалось действующего члена Совета Федерации Елены Бибиковой, стало понятно: осенью ее полномочия будут прекращены. В соответствии с нашими критериями это дает основания поставить сенатору оценку со знаком минус - впрочем, ограничусь единицей. Ибо наверняка Елене Васильевне найдут место в строю, если, конечно, она сама того захочет.

0 Павел Бикташев

Нейтральную оценку получает руководитель регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев. Причина в непонятной позиции по вопросу участия/неучастия в губернаторских выборах. Вроде бы в псковской "Родине" и не исключают выдвижения своего кандидата, однако как будут проходить муниципальный фильтр - непонятно. Так что - пока ноль.

+1 Александр Баев

Теперь к положительным оценкам. Депутат Псковской городской Думы Александр Баев все-таки выдвинут на губернаторские выборы, хотя и без традиционной поддержки ЦК КПРФ. Так или иначе первый секретарь псковского горкома уже начал сбор подписей депутатов в районах, что необходимо для прохождения муниципального фильтра и регистрации в качестве кандидата, - отмечу, для того чтобы получить автографы коллег коммунист лично ездит по городам и весям.

+2 Антон Минаков, Александр Братчиков

Строчкой выше - сразу двое двое депутатов областного Собрания. Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и первый зампредседателя областного отделения «Единой России» Александр Братчикова сошлись лицом к лицу в прямом эфире программы «Армрестлинг» на радио ПЛН ФМ. Об выглядели достойно, провели содержательный поединок, приводили аргументы по теме использования админресурса и популистских приемов, а не переходили на личности. Это достойно уважения.

+3 Борис Елкин

Плюс три получает глава Пскова Борис Елкин. Во-первых, работа муниципального руководителя высоко отмечена начальством - он удостоен региональной награды – медали Александра Невского.

Во-вторых, Бориса Елкина торжественно приняли в партию - на большом форуме партбилет ему вручил не кто-нибудь, а сам секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В-третьих, глава Пскова продолжает активничать и открыт для диалога со СМИ и горожанами.

+4 Алексей Наумец

Плюс четыре ставлю заместителю командующего ВДВ Алексею Наумцу. Генерал, ранее командовавший 76-й дивизией и известный тесными дружескими отношениями с Андреем Турчаком, включен в тройку кандидатов в сенаторы от правительства Псковской области и с учетом публично озвученной на конференции «Единой России» позиции губернатора Михаила Ведерникова именно десантник в сентябре должен получить место в Совете Федерации. Разумеется, в том случае, если на выборах победит кандидат от партии власти.

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+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку получает глава региона. Михаил Ведерников ожидаемо выдвинут «Единой Россией» на губернаторские выборы - его кандидатуру поддержало и федеральное руководство, и партийцы из Псковской области.

Из других событий с участием регионального руководителя особо отмечу поездку на Петербургский международный экономический форум, где руководство Псковской области заключило ряд инвестиционных соглашений на многомиллиардные суммы.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.