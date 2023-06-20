Политика

Антон Минаков: На выборах губернатора в этом году два реальных кандидата

На выборах губернатора Псковской области в этом году есть два реальных кандидата — Антон Минаков (ЛДПР) и Александр Баев (КПРФ). Такое мнение региональный координатор ЛДПР Антон Минаков выразил в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я четко для себя на этом круглом столе увидел, что расстановка сил вполне очевидна. Для себя я определил, что на этих выборах есть два реальных кандидата: это Минаков и Баев. Для себя я решил так», - сказал Антон Минаков.

Также он поддержал некоторые тезисы коммуниста Александра Баева, высказанные в ходе круглого стола, — о критике дистанционного электронного голосования и трехдневного голосования.

«Мы два реальных кандидата. У нас нет таких ресурсов, как у партии власти, мы не можем подтягивать бюджетников, давать им указания, нет у нас такой возможности физически, несмотря на то, что мы парламентские партии», - заметил Антон Минаков.