Политика

Коммунисты согласовали кандидата на выборы главы Псковского района

Первый секретарь Псковского райкома КПРФ, депутат Псковского районного Собрания Михаил Вяткин станет кандидатом на выборы главы Псковского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

«Кандидатура Вяткина Михаила Владимировича согласована», - подтвердил Петр Алексеенко. Решение приняли на заседании бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ сегодня, 28 июня.

Ранее о своем намерении принять участие в этой кампании Михаил Вяткин заявил в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Напомним, выборы главы Псковского района пройдут в сентябре. На данный момент эту должность занимает Наталья Федорова. («Единая Россия»).