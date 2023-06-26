Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Голос профсоюзов
на заказ стекло и зеркала
Интересные места отдыха в Псковской области
Счастливое материнство
Господин Рейтингомер
обучение в Псковском медколледже
«Истфакт» Линия Сталина
Муниципальная реформа три четверти пути
Топ уютных летних террас Пскова
 
 
 
ещё Политика 26.06.2023 17:123 Рейтингомер: эхо мятежа, изменения в правительстве и Гайдук вместо Шлосберга* 28.06.2023 15:100 Владимир Никитин: Я изначально был против выдвижения Александра Баева 28.06.2023 14:380 «Особое мнение»: Евгений Михайлов о мятеже ЧВК «Вагнер» и ситуации в стране. ВИДЕО 28.06.2023 14:310 Коммунисты согласовали кандидата на выборы главы Псковского района 28.06.2023 14:041 Коммунист Александр Баев снимает свою кандидатуру с выборов губернатора 28.06.2023 13:330 Евгений Михайлов: Появление ЧВК «Вагнер» - из ряда вон выходящее событие
 
 
 
Самое популярное 27.06.2023 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 27.06.2023 12:550 Разлив ртути случился в Пскове 27.06.2023 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Коммунисты согласовали кандидата на выборы главы Псковского района

28.06.2023 14:31|ПсковКомментариев: 0

Первый секретарь Псковского райкома КПРФ, депутат Псковского районного Собрания Михаил Вяткин станет кандидатом на выборы главы Псковского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

«Кандидатура Вяткина Михаила Владимировича согласована», - подтвердил Петр Алексеенко. Решение приняли на заседании бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ сегодня, 28 июня. 

Ранее о своем намерении принять участие в этой кампании Михаил Вяткин заявил в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Напомним, выборы главы Псковского района пройдут в сентябре. На данный момент эту должность занимает Наталья Федорова. («Единая Россия»).

Теги: #псковский район #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Уверены ли вы в завтрашнем дне?
В опросе приняло участие 360 человек
28.06.2023, 15:100 Владимир Никитин: Я изначально был против выдвижения Александра Баева 28.06.2023, 15:070 Tele2 составила список приключений «для тех, кто видел все» 28.06.2023, 14:570 Пострадавшие на производстве в Псковской области с 1 июля получат страховые выплаты на карту «Мир» 28.06.2023, 14:510 Более 90 кинофильмов представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове
28.06.2023, 14:380 «Особое мнение»: Евгений Михайлов о мятеже ЧВК «Вагнер» и ситуации в стране. ВИДЕО 28.06.2023, 14:310 Коммунисты согласовали кандидата на выборы главы Псковского района 28.06.2023, 14:290 Названы самые частые фобии россиян 28.06.2023, 14:220 Псковские кванторианцы разрабатывают проектные решения для создания экопространства в Корытовском лесопарке
28.06.2023, 14:041 Коммунист Александр Баев снимает свою кандидатуру с выборов губернатора 28.06.2023, 13:590 Воду, продукты и книги из Пскова доставили в Новую Каховку 28.06.2023, 13:530 «PRO-ПРАВО»: Как обратиться к судебным приставам? ВИДЕО 28.06.2023, 13:510 Нетрезвая клиентка Wildberries устроила дебош и покусала полицейского
28.06.2023, 13:372 Турбокольцевые перекрестки появятся в Пскове в ближайшее время 28.06.2023, 13:330 Евгений Михайлов: Появление ЧВК «Вагнер» - из ряда вон выходящее событие 28.06.2023, 13:170 Владимир Кузь: Учителя без высшего образования не должны работать в школе 28.06.2023, 13:110 В Псковской области растет количество безналичных платежей
28.06.2023, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение»: Евгений Михайлов о мятеже ЧВК «Вагнер» и ситуации в стране 28.06.2023, 12:550 Развитие креативных способностей обсудят в центре «Мой бизнес» 28.06.2023, 12:440 Через медицинскую миссию «Единой России» в новых регионах прошли две тысячи волонтёров 28.06.2023, 12:370 Куклы из соломы и производство сыров: в Пскове представили туристский потенциал Красногородского района
28.06.2023, 12:270 Творческие коллективы Дома офицеров приняли участие в праздновании Дня города Витебска 28.06.2023, 12:243 Последняя перед парламентскими каникулами сессия областного Собрания назначена на 6 июля 28.06.2023, 12:070 Безопасность речных путей в Камском бассейне поможет обеспечить МегаФон 28.06.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»
28.06.2023, 12:011 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 июня 28.06.2023, 11:510 Псковская область получит более 470 млн на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ 28.06.2023, 11:440 Андрей Беляев об обращениях великолучан в социальных сетях 28.06.2023, 11:430 Юные псковичи смогут бесплатно пройти обучение в летней онлайн-школе анимации от МТС
28.06.2023, 11:324 Магазинам предложили разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности 28.06.2023, 11:220 Прорыв линии «Пантера» реконструируют в Островском районе 28.06.2023, 11:180 Забыть нельзя, помнить 28.06.2023, 11:110 Псковская делегация принимает участие в Форуме регионов России и Беларуси в Уфе
28.06.2023, 10:590 Жительницу Локнянского района наказали за продажу краденого картофеля 28.06.2023, 10:460 Пять благотворительных показов спектаклей для детей военнослужащих провел Псковский театр драмы 28.06.2023, 10:420 Двух лосей заметили возле завода на Запсковье 28.06.2023, 10:390 Звание заслуженного работника лесного хозяйства предлагают учредить в Псковской области
28.06.2023, 10:350 Псковичам напомнили о возможности получить скидку 3% в магазинах «Деревня Соловьи» 28.06.2023, 10:300 Ошибки проекта очистных сооружений в Порхове подтвердили эксперты 28.06.2023, 10:230 Развитие ИИ может вызвать вымирание человечества в ближайшие годы - эксперты 28.06.2023, 10:070 Оценку уязвимости четырех мостов не провели в Пыталовском районе
28.06.2023, 10:020 «Экосреда»: Экопроекты в Новоржевском районе 28.06.2023, 09:550 Интерактив: Зловоние на Завеличье 28.06.2023, 09:501 «Ростелеком» установил 16 комплексов фиксации нарушений ПДД на псковских дорогах 28.06.2023, 09:490 Подростковая преступность снизилась на 20% в Псковской области
28.06.2023, 09:463 В Госдуму внесут проект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей 28.06.2023, 09:401 Ежемесячная аудитория банкоматов Сбера достигла 64 млн человек 28.06.2023, 09:381 Генерал МВД катался на квадроцикле и разбился в Ленобласти 28.06.2023, 09:300 Для курортов и заповедников в России предложили установить стандарты сбора мусора
28.06.2023, 09:150 Минпросвещению предложили организовать курсы для учителей по общению в соцсетях 28.06.2023, 09:102 На улицы Пскова вышли «Ангелы IT» 28.06.2023, 09:000 Евгений Михайлов о мятеже ЧВК «Вагнер» и ситуации в стране 28.06.2023, 08:510 Облака в виде ангела запечатлели в небе над Невелем. ФОТО
28.06.2023, 08:210 Высокий мужчина в клетчатых шортах пропал в Псковском районе 28.06.2023, 08:100 В Центробанке допустили повышение ключевой ставки 28.06.2023, 07:510 Россияне в полтора раза чаще стали обращаться к психологам 28.06.2023, 07:350 В Минфине не исключили возврат к налогу на сверхприбыль
28.06.2023, 07:170 Для некоторых россиян правила выплаты пенсий изменятся с 1 июля 28.06.2023, 07:000 Псковичей приглашают поучаствовать в гонке с препятствиями «СуперЗаруба» 27.06.2023, 23:170 Троих псковичей вернули из плена в рамках обмена после атаки на Белгородскую область 27.06.2023, 23:080 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области
27.06.2023, 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 27.06.2023, 22:300 Историю храма Петра и Павла с Буя вспомнят в Пскове 27.06.2023, 22:150 Псковская библиотека подготовила издание переписки Валентина Курбатова и Вячеслава Орехова 27.06.2023, 22:070 Праздник для выпускников прошел в Псковском районе
27.06.2023, 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 27.06.2023, 22:000 Псковичи могут снять видеоэкскурсию и отправиться в речное путешествие 27.06.2023, 21:500 Доступность транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп осмотрели в Пскове 27.06.2023, 21:400 Врач перечислила риски заразиться инфекциями желудочно-кишечного тракта в жару
27.06.2023, 21:300 Мастер-класс по изготовлению богородской игрушки пройдет в Пскове 27.06.2023, 21:200 Псковичам напомнили порядок действий при утрате гражданского оружия 27.06.2023, 21:081 Общегородской праздник выпускников в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.06.2023, 21:000 Более 40% россиян летом планируют путешествие на автомобиле — опрос
27.06.2023, 20:541 Михаил Ведерников о программе ФКГС: С каждым годом у нас появляется все больше и больше благоустроенных территорий 27.06.2023, 20:400 «Единая Россия» обеспечит ужесточение ответственности за действия «черных» коллекторов 27.06.2023, 20:341 Мужчина зарезал сожительницу в Черехе 27.06.2023, 20:200 Какие водоемы в Псковской области пригодны для купания, уточнил региональный Роспотребнадзор
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru