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Политика

Коммунист Александр Баев снимает свою кандидатуру с выборов губернатора

28.06.2023 14:04|ПсковКомментариев: 1

Депутат Псковской городской Думы от КПРФ Александр Баев отказался от участия в выборах губернатора Псковской области в качестве кандидата. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников. 

По имеющейся у редакции ПЛН информации, только что состоялось бюро псковского обкома КПРФ, где Александр Баев заявил об отказе участвовать в выборах губернатора Псковской области по состоянию здоровья.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей от комментариев Александр Баев отказался. 

Вместо Александра Баева кандидатом от КПРФ будет первый секретарь псковского обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко. В ближайшее время пройдет конференция псковских коммунистов, где будет заявлено о выдвижении Петра Алексеенко.

Отметим, что избирательная комиссия Псковской области принимает документы от кандидатов до 4 июля. 

Напомним, вопрос о выдвижении кандидатуры Александра Баева на выборы губернатора Псковской области от КПРФ рассмотрели на конференции Псковского обкома КПРФ 10 июня.

Ранее кадровая комиссия ЦК КПРФ не согласовала кандидатуру Александра Баева. По словам первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, у кадровой комиссии возникли замечания по предложенной кандидатуре. В ЦК рекомендовали обкому вернуться к рассмотрению данного вопроса. Несмотря на это, 10 июня конференция приняла решение о выдвижении Александра Баева.

В марте кадровая комиссия Псковского областного отделения КПРФ рассматривала в качестве потенциальных кандидатов на губернаторские выборы двух членов партии — Александра Баева и секретаря обкома, депутата Псковского районного собрания Александра Ножку. 

Добавим, на данный момент на участие в губернаторской кампании также заявились действующий глава региона Михаил Ведерников («Единая Россия»), региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов.

Пресс-портрет
Баев Александр Викторович Депутат Псковской городской Думы по единому округу
Теги: #регион60 #КПРФ #губернатор #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
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