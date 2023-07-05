Политика

Петр Алексеенко назвал команды псковских политических лидеров «варягами»

Команды политических лидеров в Псковской области приходят и уходят с постов вместе с ними, это неуважение к местным кадрам. Такое мнение в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

«Короля делает свита. Мы видим, что у нас сильный губернатор. А кто за ним стоит здесь, в области? Где мы видим его заместителей? Раньше мы видели людей, которые объективно работали, а теперь одни приезжие, варяги, как говорится. Был Турчак, была с ним команда, он уехал, они тоже. Пока они вникнут во все дела…» - сказал Петр Алексеенко.

По мнению коммуниста, ставку нужно делать на местные кадры, которые «болеют за область» и будут ответственно работать. «А то это какое-то неуважение к нашим местным кадрам», - заметил первый секретарь Псковского обкома КПРФ.

Петр Алексеенко добавил, что в случае его победы на выборах губернатора, свита у него будет.