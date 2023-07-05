Петр Алексеенко назвал команды псковских политических лидеров «варягами»

Команды политических лидеров в Псковской области приходят и уходят с постов вместе с ними, это неуважение к местным кадрам. Такое мнение в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.
По мнению коммуниста, ставку нужно делать на местные кадры, которые «болеют за область» и будут ответственно работать. «А то это какое-то неуважение к нашим местным кадрам», - заметил первый секретарь Псковского обкома КПРФ.
Петр Алексеенко добавил, что в случае его победы на выборах губернатора, свита у него будет.