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Политика

В Псковской области полностью сформирована нормативно-правовая база для муниципальной реформы – Алексей Севастьянов

06.07.2023 15:24|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области полностью сформирована нормативно-правовая база для успешной реализации муниципальной реформы. Об этом заявил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов, комментируя законодательное закрепление процедуры избрания глав во вновь образованных муниципальных округах посредством конкурса, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вопрос рассматривался довольно продолжительное время, в нём учтены все нюансы. На мой взгляд, никаких подводных камней в нем не осталось. Все вопросы учтены, а самое главное – рассмотрены и отражены все социальные вопросы. Если что-то пойдёт не так, то депутаты вернутся к рассмотрению и внесут корректировку в вопрос. Это дело новое, конечно, без ошибок не бывает. Но в наших руках исправить недочеты или дополнить недостающие аспекты. В целом мы очень хорошо отработали с правительством. Думаю, вопрос закрыт», – отметил Алексей Севастьянов.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков.  В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #псковское областное собрание #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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