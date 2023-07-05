В Псковской области полностью сформирована нормативно-правовая база для муниципальной реформы – Алексей Севастьянов

В Псковской области полностью сформирована нормативно-правовая база для успешной реализации муниципальной реформы. Об этом заявил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов, комментируя законодательное закрепление процедуры избрания глав во вновь образованных муниципальных округах посредством конкурса, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.