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Политика

Стали известны имена кандидатов на пост главы администрации Великих Лук

16.08.2023 12:27|ПсковКомментариев: 0

Первый и второй этапы конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки состоялись в зале заседаний администрации города 15 августа. По их результатам комиссия предложила Великолукской городской Думе двух кандидатов для назначения на должность главы администрации - действующего главу администрации Андрея Беляева и и. о. заместителя главы администрации города по экономике и финансам Сергея Бурачёнка. 

Приём документов осуществлялся с 26 июля по 9 августа включительно. Подробнее с условиями конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки можно ознакомиться здесь.

Решение о назначении на должность главы администрации города будет принято на заседании Великолукской городской Думы.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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