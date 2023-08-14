Политика

Стали известны имена кандидатов на пост главы администрации Великих Лук

Первый и второй этапы конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки состоялись в зале заседаний администрации города 15 августа. По их результатам комиссия предложила Великолукской городской Думе двух кандидатов для назначения на должность главы администрации - действующего главу администрации Андрея Беляева и и. о. заместителя главы администрации города по экономике и финансам Сергея Бурачёнка.

Приём документов осуществлялся с 26 июля по 9 августа включительно. Подробнее с условиями конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки можно ознакомиться здесь.

Решение о назначении на должность главы администрации города будет принято на заседании Великолукской городской Думы.