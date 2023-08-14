«Гонки по вертикали»: «Госсовет 2.0», потери на выборах и ПЛН в топ-50 русскоязычных СМИ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Центральные темы выпуска:
- Авторитетный политологический центр «Минченко консалтинг» менее чем за месяц до сентябрьских выборов представил рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0». Смотрим, где там псковский губернатор Михаил Ведерников, в какой он группе - зеленой, желтой или красной, и как эксперты оценивают его кампанию.
- Ноздря в ноздрю. Показатели КПРФ и ЛДПР практически сравнялись в рейтинге поддержки россиянами партий по версии ВЦИОМ. Нам эта тема интересна еще и в свете интриги на губернаторских выборах в Псковской области, где «либерал-демократ» Антон Минаков пытается обойти коммуниста Петра Алексеенко и застолбить за ЛДПР статус партии номер два.
- «Снимите это немедленно!». На муниципальных выборах в Псковской области начали по суду снимать списки псковского «Яблока».
- Кому доверяют читатели? Псковская Лента Новостей стала лидером в составленном «Медиалогией» традиционном рейтинге цитируемости региональных СМИ и вошла в федеральный ТОП-50 русскоязычных медиаресурсов.
С текстовой версией выпуска программы можно ознакомиться по ссылке ниже.