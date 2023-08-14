Политика

Дмитрий Михайлов: Выборы в районах предсказуемы и мало на что влияют

Муниципальные выборы в Псковской области в этом году предсказуемы и мало на что влияют. Такое мнение секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов выразил в ходе круглого стола, посвященного сентябрьским выборам, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Большинство считает, что выборы в муниципалитетах предсказуемы и мало на что влияют. Эти выборы — следствие изменений в законодательстве. Были у нас районы, теперь муниципальные округа», - сказал Дмитрий Михайлов.

По его мнению, выборы не интересны избирателям, особенно — молодежи.

Также Дмитрий Михайлов заявил, что кандидаты от КПРФ на этих выборах сталкиваются с давлением. В частности, в Опочецком районе кандидат-сотрудник МЧС получил предупреждение от начальства с призывом снять свою кандидатуру с участия в кампании. А в Печорах коммунистам не разрешили провести встречу с избирателями в библиотеке.