Политика

Эсер о выборах в районах Псковской области: Каждый год надо бороться

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» идет на выборы, чтобы получить максимальное представительство в районах Псковской области. Об этом член Совета регионального отделения партии Игорь Иванов заявил в ходе круглого стола, посвященного сентябрьским выборам, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На выборы партия идет, как и всегда, чтобы побеждать. Идет команда. Есть новые кандидаты, есть проверенные, которые были уже кандидатами. Мы закрыли все списки — у нас 36 кандидатов во всех восьми районах участвуют», - сказал Игорь Иванов.

Также он напомнил, что эсеры на этот раз не стали принимать участие в губернаторской кампании. По мнению Игорю Иванова, такая кампания в современных реалиях не имеет смысла.

«Мое мнение — в наше время, в нашей стране, с нашим менталитетом, губернаторов и глав районов нужно назначать, а у депутатов представительных, законодательных органов власти должна, конечно, быть партийная политическая система», - заявил Игорь Иванов.

Он также отметил, что сейчас все партии, особенно оппозиционные, должны активизироваться и постараться получить в районах как можно больше мандатов, чтобы потом у них не возникало трудностей с прохождением муниципального фильтра.

«Если партия проморгает выборы и останется без депутатов, откуда у них будет 115 депутатов? Мы показываем, что каждый год надо бороться, работать, а потом проходить муниципальный фильтр на раз-два», - заключил Игорь Иванов.