Политика

Илья Стрелков: Общественное наблюдение организуют на всех избирательных участках Псковской области

Абсолютно все избирательные участки Псковской области планируют покрыть общественным наблюдением. Об этом руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области при Общественной палате региона, руководитель Экспертного клуба Псковской области Илья Стрелков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас будет длительное обучение, которое будет проходить в Пскове, в Великих Луках и во всех остальных районах, где у нас будут проходить выборные кампании. Я думаю, мы покроем все избирательные участки», – рассказал Илья Стрелков.

Он дополнил, что независимый общественный наблюдатель должен соответствовать нескольким требованиям:

достижение совершеннолетнего возраста;

полная дееспособность;

гражданство РФ;

отсутствие привязки к политическим партиям и религиозным организациям;

постоянная прописка на территории Псковской области.

«С 2021 года были внесены изменения в выборное законодательство. В данный момент наблюдать за региональными выборами у нас имеют право только те наблюдатели, которые имеют прописку на территории региона. Этот закон отработали очень своевременно», – уточнил руководитель общественного штаба.

Илья Стрелков уточнил, что институт наблюдения показал свою важность в период активности электоральных туристов или же «черных наблюдателей».

«У нас были спорные моменты, связанные с различными политическими партиями и с такими наблюдателями. Вы их называете электоральными туристами, мы – черными наблюдателями, которые мешают избирательному процессу. Общественные наблюдатели вмешивались в эти спорные ситуации и разрешали их в положительном ключе. Черные наблюдатели приезжают именно скандалить и дискредитировать избирательную систему», – заключил Илья Стрелков.

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.