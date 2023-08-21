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Политика

Рейтингомер: отставка чиновника, страсти по Сталину и жертвы электоральных киллеров

21.08.2023 17:34|ПсковКомментариев: 0

Салют! Это Господин Рейтингомер со своим  субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

 

Оценки ньюсмейкерам выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. 

-5 Андрей Евдокимов

Самую низкую оценку минус пять ставлю теперь уже бывшему начальнику управления ЖКХ администрации Великих Лук Андрею Евдокимову. Несмотря на то, что, по официальной версии, он покинул занимаемую должность из-за неких семейных обстоятельств, по информации ПЛН, есть более существенные причины. И связаны они отнюдь не с семейными вопросами, а с проблемами, связанными с профессиональной деятельностью экс-чиновника.  

-4 Артур Гайдук

Минус четыре получает руководитель регионального отделения  «Яблока» Артур Гайдук. Причина в том, что районные суды поснимали списки кандидатов от партии на муниципальных выборах. Из-за чего псковское «Яблоко» фактически оказывается вне участников избирательной кампании. Можно, конечно, во всем винить противников оппозиции, продолжающих жестко атаковать ее - однако, выходя на выборы, яблочникам надо было тщательнее подходить к соблюдению формальностей и продумывать, где на этой дистанции можно поскользнуться.   

-3 Дмитрий Михайлов

Отрицательную оценку минус три схлопотал секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов. С упорством, достойным лучшего применения, псковские коммунисты примазывались к теме открытия памятника Сталину в Великих Луках. Несмотря на то, что инициаторами установки монумента там были совсем другие (и в целом история вышла скандальная, с негативным оттенком), обком трубил о ней чуть ли не как о своем достижении. Михайлов даже хотел этой темой подменить обсуждение муниципальных выборов в радиоэфире. А как вишенка на этом торте - псковский горком во главе с креатурой Михайлова Александром Баевым тоже хочет установить - не памятник, но бюст Сталина. Теперь в областном центре. 

-2 Виктор Каменский

Минус два получает первый замглавы администрации Великих Лук Виктор Каменский, отвечающий за коммунальную инфраструктуру города, ЖКХ, благоустройство, дороги и т.д. Нерешенных проблем в этих сферах остается немало, а долгоиграющая история с подземным переходом вообще стала притчей во языцех. Всё там не слава богу - то скользко зимой, то нет управы на хулиганов-ошапурков, то теперь после кратковременного ливня «подземку» затопило и она превратилась в бассейн. Так что минусую ответственному чиновнику.   

-1 Степан Парфенов

Три недели спустя в наш рейтинг возвращается руководитель областного управления информационной политики Степан Парфенов. И вновь с отрицательной оценкой. Минус один ставлю за многочисленные огрехи в работе - как нелепые ошибки в важных для региональной власти материалах в районках, так и за действия пропагандистов из медиахолдинга в стиле «тупо, холодно и в лоб».

Не покидает ощущение, что повестку отрабатывают для галочки и спустя рукава. Как говаривал Жванецкий, тщательней надо, ребята.

0 Наталья Ильина

Нейтральная оценка достается ректору Псковского госуниверситета Наталье Ильиной. Тут объявлено чуть ли не о «проекте века» - совместной с белорусами программе по «расширению применения беспилотников». Что стоит за этой общей формулировкой пока до конца не ясно. Как и то, насколько в ПсковГУ в принципе готовы разрабатывать современные технологии.

Так что в ожидании ответа на вопросы о том, реально ли в вузе оценивают свои возможности и занимаемое место в научном мире, пока ограничусь ноликом.  

+1 Яна Иванова

Плюс один получает зампредседателя регионального отделения «Яблока» Яна Иванова. Коллеги отправили ее представлять партию на круглом столе, посвященном муниципальным выборам в Псковской области. Острая дискуссия прошла в прямом эфире ПЛН FM. Госпожа Иванова оказалась единственной представительницей прекрасного пола в мужской компании, при этом накаты шли со всех сторон, в том числе от представителей партий, из-за которых списки «Яблока» снимают с выборов. Удар Яна Иванова держала, не поплыла и представила позицию партии. 

+2 Алексей Наумец

Плюс два заработал замкомандующего ВДВ, бывший командир 76-й дивизии Алексей Наумец. Он побывал в регионе, с которым связаны годы службы и который он скоро будет представлять в Совете Федерации. Помимо прочего, генерал дал интервью псковским СМИ. В эфире ПЛН ФМ Алексей Наумец подробно рассказал о взаимодействии с губернатором Михаилом Ведерниковым и его предшественником на этом посту, ныне первым заместителем спикера Совета Федерации Андреем Турчаком, а также прокомментировал некоторые актуальные темы. 

+3 Виталий Рахманов

Строчкой выше, с положительной оценкой плюс три, расположился начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Во-первых, отмечаем работу по обеспечению жителей региона устойчивой связью и доступом к Интернету, в области запущен ряд базовых станций сотовой связи в малых населенных пунктах. Во-вторых, фиксируем открытость регионального чиновника в отношениях со средствами массовой информации.

+4 Анастасия Григорьева

Плюс четыре ставлю руководителю Центра управления регионом Анастасии Григорьевой. ЦУР обеспечивает прямую коммуникацию между жителями региона и властью с тем, чтобы не только оперативно решить возникающие проблемы, но и предотвратить появление аналогичных в будущем. Анастасия Григорьева проделывает огромный объем работы, создала эффективную экспертную площадку, активно и грамотно действует в информационном поле и зачастую прикрывает многочисленные огрехи управления по информационной политике.

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку плюс пять получает сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Возглавляемая им группа по СВО представила президенту Владимиру Путину очередной, уже шестой по счету, доклад и подвела итоги деятельности за полгода. За это время отработано около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей, решено много частных вопросов – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск.  На основе обращений в группу подготовлены десятки инициатив, многие из них уже стали федеральными законами.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
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