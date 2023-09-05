Михаил Ведерников: Муниципальная реформа не отменяет принципов демократии

Муниципальная реформа в районах Псковской области не отменяет принципов демократии, ведь депутатов районных Собраний будут выбирать местные жители, и таким образом они опосредованно будут влиять на состав комиссии, которая будет назначать главу округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По мнению губернатора, в регионе есть масса примеров, когда избранный глава района оказывается некомпетентен, а у жителей нет механизма, чтобы его сменить до истечения срока полномочий.
«Реформа задумывалась, прежде всего, чтобы исключить возможности попадания случайных людей на позицию руководства, и чтобы власть была про народ и для народа», - заявил Михаил Ведерников.
Он отметил, что успешный пример подобного назначения местного руководителя уже есть в Пскове. Главу города Бориса Елкина выбрала комиссия, и теперь в Пскове вновь пришли к единоначалию.
Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.