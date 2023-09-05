Политика

Михаил Ведерников: Муниципальная реформа не отменяет принципов демократии

Муниципальная реформа в районах Псковской области не отменяет принципов демократии, ведь депутатов районных Собраний будут выбирать местные жители, и таким образом они опосредованно будут влиять на состав комиссии, которая будет назначать главу округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Кто-то говорит, что при такой реформе как-то убирается демократия. Это неправда. Ведь районное Собрание выбирают люди, в выборах активное участие принимают все политические партии, которые допущены к избирательному процессу. Поэтому шанс влиять на решение, кто возглавит район, опосредованно есть у людей через своих депутатов, есть у депутатов, потому что они составляют 50% конкурсной комиссии, которая будет определять кандидата на эту должность», - сказал Михаил Ведерников.

По мнению губернатора, в регионе есть масса примеров, когда избранный глава района оказывается некомпетентен, а у жителей нет механизма, чтобы его сменить до истечения срока полномочий.

«Реформа задумывалась, прежде всего, чтобы исключить возможности попадания случайных людей на позицию руководства, и чтобы власть была про народ и для народа», - заявил Михаил Ведерников.

Он отметил, что успешный пример подобного назначения местного руководителя уже есть в Пскове. Главу города Бориса Елкина выбрала комиссия, и теперь в Пскове вновь пришли к единоначалию.

«Мы же видим, что в Пскове это абсолютно рабочая модель. Один руководитель лазит с утра до ночи и по подвалам, и по общественным мероприятиям. Один руководитель слышит спасибо в свой адрес. И один руководитель получает по голове, если у него что-то не получается. Это справедливо. А когда, извините, кто-то входит, улыбается, дарит цветы, а кто-то из подвалов не вылезает, решая все аварийные задачи, это несправедливо», - подчеркнул глава региона.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.