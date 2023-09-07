Политика

Голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области

Голосование на муниципальных выборах стартовало в районах Псковской области сегодня, 8 сентября. Избирательные участки открылись в 8.00 и закроются в 20.00. Голосование будет трехдневным и завершится 10 сентября в 20.00.

В эти дни проходят выборы главы Псковского района и определяется состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах - будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1.

Подготовку и проведение выборов осуществляет Избирательная комиссия Псковской области, 26 территориальных избирательных комиссий – 231 член комиссий и 596 участковых избирательных комиссий – 5 275 членов комиссий.

Принять участие в выборах смогут всего 512 157 избирателей, из них 5 970 впервые голосующих (тех, кому исполнилось 18 лет на момент голосования).

Отметим, в выборах главы Псковского района принимают участие шесть зарегистрированных кандидатов:

Михаил Вяткин 1984 года рождения (КПРФ),

Валерий Колтаков 1964 года рождения (ЛДПР),

Игорь Романов 1977 года рождения («Партия роста»),

Николай Тарасов 1954 года рождения («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»),

Наталья Федорова 1969 года рождения («Единая Россия»),

Юрий Шокуров 1969 года рождения («Родина»).

Напомним, в 2018 году на выборах главы Псковского района Наталья Федорова («Единая Россия») получила 51,76% (5222 голосов избирателей), кандидат от КПРФ Александр Ножка - 22,94% (2314), представитель ЛДПР Валерий Колтаков - 7,77% (784), кандидат от «Партии роста» Игорь Романов - 5,45% (550), претендент от Партии социальной защиты Дмитрий Румянцев - 3,29% (332), а выдвинутый партией «Родина» Михаил Лебедик - 2,31% (233). Явка избирателей составила 30,97%.

Отметим, также в регионе началось голосование на выборах губернатора Псковской области.

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Избирательные кампании проходят с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября 2023 года.

Планируется использование 89 КОИБ-2010 на избирательных участках: 80 в городе Пскове и 9 в Острове. На 507 избирательных участках голосование пройдет с применением технологии QR-кода. Во всех 26 ТИК и 116 УИК установлены средства видеонаблюдения и на 445 избирательном участке видеорегистраторы.