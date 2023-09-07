Голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области

Голосование на муниципальных выборах стартовало в районах Псковской области сегодня, 8 сентября. Избирательные участки открылись в 8.00 и закроются в 20.00. Голосование будет трехдневным и завершится 10 сентября в 20.00.
В эти дни проходят выборы главы Псковского района и определяется состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах - будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1.
Подготовку и проведение выборов осуществляет Избирательная комиссия Псковской области, 26 территориальных избирательных комиссий – 231 член комиссий и 596 участковых избирательных комиссий – 5 275 членов комиссий.
Принять участие в выборах смогут всего 512 157 избирателей, из них 5 970 впервые голосующих (тех, кому исполнилось 18 лет на момент голосования).
Отметим, в выборах главы Псковского района принимают участие шесть зарегистрированных кандидатов:
Напомним, в 2018 году на выборах главы Псковского района Наталья Федорова («Единая Россия») получила 51,76% (5222 голосов избирателей), кандидат от КПРФ Александр Ножка - 22,94% (2314), представитель ЛДПР Валерий Колтаков - 7,77% (784), кандидат от «Партии роста» Игорь Романов - 5,45% (550), претендент от Партии социальной защиты Дмитрий Румянцев - 3,29% (332), а выдвинутый партией «Родина» Михаил Лебедик - 2,31% (233). Явка избирателей составила 30,97%.
Избирательные кампании проходят с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.
Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября 2023 года.
Планируется использование 89 КОИБ-2010 на избирательных участках: 80 в городе Пскове и 9 в Острове. На 507 избирательных участках голосование пройдет с применением технологии QR-кода. Во всех 26 ТИК и 116 УИК установлены средства видеонаблюдения и на 445 избирательном участке видеорегистраторы.