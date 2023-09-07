Политика

Андрей Козлов проголосовал через ДЭГ на выборах губернатора Псковской области

Председатель комитета по экономической политике Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов впервые воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования и принял участие в выборах губернатора Псковской области без использования бумажного избирательного бюллетеня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Для меня участие в выборах всегда было традицией – сходить на избирательный участок, проголосовать, пообщаться с народом в непринуждённой обстановке. В этом году я решил голосовать дистанционно, заранее зарегистрировался, по памятке зашёл, посмотрел, прочитал инструкцию. Всё достаточно просто и понятно. Думаю, если такая практика будет продолжена, то и в дальнейшем буду использовать именно этот способ голосования, потому что время – ограниченный ресурс и использовать его нужно оптимально. ДЭГ – это очень удобно», - поделился Андрей Козлов.

Депутат призвал всех жителей области принять участие в выборах губернатора Псковской области, и отдать голос своему кандидату.

«Человек должен делать выбор, потому что от этого выбора зависит дальнейшая жизнь региона», - подытожил Андрей Козлов.

Также посредством дистанционного электронного голосования приняла участие в выборах губернатора депутат Псковского областного Собрания депутатов, директор школы №12 Елена Даньшова.

Фото: Елена Даньшова / «ВКонтакте»

«Я всегда принимаю участие в выборах любого уровня. В этому году Псковская область впервые участвует в программе электронного голосования. ДЭГ - это очень удобно. Я нахожусь на своем рабочем месте, быстро проголосовала и сделала свой выбор. Уважаемые великолучане, выполните свой гражданский долг, приходите на участки, делайте свой выбор дистанционно - проголосуйте за будущее Псковской области, за губернатора региона», - сказала Елена Даньшова.

Кроме того, с помощью ДЭГ проголосовал на губернаторских выборах и спикер регионального парламента Александр Котов.