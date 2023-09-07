Антон Минаков: Обязательно приходите на избирательные участки

Не оставаться равнодушными к жизни и судьбе родной земли и прийти на избирательные участки призвал жителей региона депутат Псковского областного Собрания, кандидат в губернаторы Псковской области Антон Минаков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.
Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.
Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.