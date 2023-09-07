Политика

Антон Минаков: Обязательно приходите на избирательные участки

Не оставаться равнодушными к жизни и судьбе родной земли и прийти на избирательные участки призвал жителей региона депутат Псковского областного Собрания, кандидат в губернаторы Псковской области Антон Минаков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня стартовал первый день выборов, голосование будут проходить ещё 9 и 10 сентября. Обязательно приходите на избирательные участки. На мой взгляд, если человек не ходит на выборы, он тем самым выказывает безразличие к тому, что происходит в его родном селе, городе, области. Я думаю, ни для кого не составит особого труда найти за выходные буквально 10-15 минут, чтобы прийти на избирательный участок, и отдать голос за кандидата, которому он доверяет», - обратился Антон Минаков с призывом к гражданам принять участие в губернаторских выборах.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.