Политика

Анастасия Повторейко: Мы голосуем за людей, которым доверяем свое будущее

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко приняла участие в выборах губернатора Псковской области при помощи дистанционного электронного голосования. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анастасия Повторейко / «ВКонтакте»

«Я уже приняла участие в выборах посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Считаю, что участие в голосовании необходимо, ведь мы отдаем свой голос за людей, которым доверяем свое будущее!» - подчеркнула Анастасия Повторейко.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

Смотрите также Выборы губернатора стартовали в Псковской области

Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.