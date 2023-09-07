Политика

Нарушений в первый день выборов пока не зафиксировано - Игорь Сопов

Жалоб и нарушений в первый день выборов пока не фиксировалось. Об этом этом председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».

Явку в первый день голосования он оценил как «достаточно большую». Кроме того, жители региона активно голосуют на ДЭГ. Явка на дистанционном электронном голосовании по состоянию на 19.40 составила 70%.

Задачу перегнать по показателям явки на ДЭГ другие регионы псковский избирком перед собой не ставит. «Мы работаем, ориентируясь на нашего избирателя», - уточнил глава избиркома.

«Надеемся, что завтра выборы продолжатся в таком же спокойном формате», - добавил Игорь Сопов.

Он напомнил жителям региона о необходимости выключить VPN при заходе на сайт для голосования. Кроме того, голосовать можно круглосуточно, в 20.00 ДЭГ не закрывается, подчеркнул Игорь Сопов.

Добавим, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы главы региона, а также ряд избирательных кампаний в муниципальные собрания депутатов.