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Политика

Андрей Маковский: В кампании «Партии роста» не хватило «политической крови»

12.09.2023 14:55|ПсковКомментариев: 1

В кампании «Партии роста» и кандидата на пост губернатора Игоря Романова не хватило «политической крови». Такое мнение высказал кандидат политических наук, доцент кафедры управления ПсковГУ Андрей Маковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Про "Партию роста" - мне не хватило "политической крови". Я считаю, что Игорь Романов должен был нацелиться еще на ЛДПР или КПРФ, стараться их снять. Именно этот баттл принес бы голоса партии», - рассказал Андрей Маковский.

Он уточнил, что оппозиционные партии на губернаторских выборах не смогли использовать свои агитационные преимущества. Так, КПРФ, по мнению Андрея Маковского, подкосило снятие кандидата Александра Баева, а партия ЛДПР не использовала образ Владимира Жириновского.

Пресс-портрет
Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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