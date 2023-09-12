Андрей Маковский: В кампании «Партии роста» не хватило «политической крови»

В кампании «Партии роста» и кандидата на пост губернатора Игоря Романова не хватило «политической крови». Такое мнение высказал кандидат политических наук, доцент кафедры управления ПсковГУ Андрей Маковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что оппозиционные партии на губернаторских выборах не смогли использовать свои агитационные преимущества. Так, КПРФ, по мнению Андрея Маковского, подкосило снятие кандидата Александра Баева, а партия ЛДПР не использовала образ Владимира Жириновского.