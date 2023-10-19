Политика

Дмитрий Шахов: Жаль, что одна из ведущих партий не смогла участвовать в выборах в районах области

Сожаление в связи с тем, что одна из парламентских партий не смогла принять участие в муниципальных выборах в Псковской области в 2023 году, выразил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе совещания с региональными отделениями политических партий по итогам Единого дня голосования-2023 сегодня, 19 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы жалеем, что одна из ведущих парламентских партий не смогла поучаствовать в муниципальных выборах из-за своих организационных проблем. Надеюсь, такого больше не будет», - сказал Дмитрий Шахов.

Он призвал представителей партий «меньше выяснять отношения в судах», а больше работать со своим электоратом и доносить до людей свои идеи и действия.

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Также омбудсмен добавил, что планирует рассмотреть одно из судебных дел по отказу одной из политических партий в участии в муниципальных выборах в Псковской области.