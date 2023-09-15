Политика

Николай Кузьмин о выборах: Шахматистам тяжело обыграть боксеров

Кандидаты от партии «Яблоко» не смогли принять участие в прошедших выборах в Псковской области, тем не менее работа в региональном отделении будет продолжена. Об этом член бюро псковского «Яблока» и муниципальный депутат Николай Кузьмин сообщил в ходе круглого стола, посвященного итогам электорального сезона-2023, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы не участвовали в губернаторской кампании, а в муниципалитетах везде выставились. К сожалению, списки наши были везде сняты. Это похоже на игру, когда ты играешь в шахматы, а к тебе подходят боксеры и говорят, что играть мы будем по-новому и по их правилам. Конечно, когда против шахматистов ставят боксеров, тяжело выигрывать», - сказал Николай Кузьмин.

Он отметил, что избирательное законодательство постоянно меняется, и «Яблоко» будет обжаловать снятие списков своих кандидатов на муниципальных выборах в Псковской области.

«Мы единственная независимая партия, от региональных властей в первую очередь, и ключевая оппозиционная партия. Поэтому, к сожалению, нас снимают, но мы продолжаем работать», - заключил Николай Кузьмин.