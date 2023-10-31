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Политика

«Гонки по вертикали»: две большие разницы

31.10.2023 18:03|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! Это радио «ПЛН FM». В студии - журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. После небольших каникул в эфире программа «Гонки по вертикали» с обзором политической жизни региона.

 

Центральные темы этого выпуска.

Внизу вертикали. Подводим предварительные итоги первого этапа муниципальной реформы в Псковской области. 
Old School главы и Generation V. Чем отличаются нынешние муниципальные управленцы от предшественников-руководителей городов и районов, работавших в 1990-е и начале нулевых? 
Сохраняем традиции и начинаем новые проекты. Чем удивят своих читателей и слушателей Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM»?

Об этом и многом другом будем говорить в программе «Гонки по вертикали». Поехали! 

За время, которое прошло с момента выхода в эфир крайнего выпуска нашей программы - то есть за несколько поствыборных недель - каких-то значительных перемен в региональной политике не произошло. Прибавить что-то существенное к тем десяти условным новеллам, о которых мы говорили в начале октября, нечего. Ни тебе крутых структурных изменений в правительстве, ни кадровых ротаций - всё в полном соответствии с заявлением губернатора Михаила Ведерникова, который, помнится, еще в сентябре заявил: мол, кардинальных перемен не будет. И это отличает нынешний период от того, что бывало прежде, когда экс-губернаторы Андрей Турчак, а до него Евгений Михайлов начинали свой второй срок. Это что касается власти. В лагере оппозиции тоже без перемен. Тут как будто воды в рот набрали. Лежат в тине, никакой движухи, экшна, громких заявлений - и сессия областного Собрания на прошлой неделе не стала тут исключением. Активизации, как это бывало осенью прежде, не наблюдается.

Да, ярких событий нет, но в настоящее время в области проходит важнейший процесс, который приведет и к изменениям в пирамиде власти, и к ротации. Речь о первом этапе муниципальной реформы, а можно сказать и «муниципальной революции». Некоторые недооценивают значимость этого процесса, между тем власть последовательно доказывает необходимость таких изменений, а некоторые представители оппозиции, напротив, яростно нападают. И дело тут не в том, что ликвидируется волостной уровень, а в том, что завершается строительство вертикали власти, она обретает законченный вид. Этот момент знаменует собой смену поколений муниципальных руководителей. Сейчас собрания депутатов вновь образованных округов избирают глав, и среди них есть не просто новые лица, а, можно сказать, явлен новый тип муниципальных руководителей. Если вы читаете местные политические Telegram-каналы, то, наверное, обратили внимание на сравнения новых – на примерах локнянского управленца Ивана Белугина или его коллеги из Печорского района Валерия Зайцева - и представителей прежнего призыва муниципальных глав. Подобно тому, как прежде «крепких хозяйственников» в креслах губернаторов сменили присланные в регионы члены президентской команды, так теперь на местах приступают к работе члены губернаторской команды. 

Впрочем, тот период уже давно завершился, все последние годы мы являемся свидетелями переходного периода, который подходит к концу. Отмечу, что в ряде районов до настоящего времени свои позиции сохраняют главы, занимающие посты многие годы, а то и десятилетия - тот же стругокрасненский глава Александр Волков впервые был избран 20 лет назад.  

- Давно здесь сидим (фильм «Белое солнце пустыни»).

Так или иначе, сейчас идет заочная дискуссия, какая модель местного самоуправления эффективнее и какие муниципальные главы нужны - местные аксакалы, которые прошли всю лестницу, или присланные из Центра управленцы? Понятно, что время прежних глав - достаточно самостоятельных руководителей образца 1990-х и нулевых - прошло. Часть политэлиты ностальгирует по прежним временам, когда муниципальные главы (такие, например, как мэр Пскова Михаил Хоронен, Владимир Шураев из Псковского района, Виктор Степанов из Порхова, Анатолий Трофимов из Бежаниц и другие) были самостоятельны, сами выигрывали выборы, определяли стратегию и тактику, имели «своих» депутатов - причем, не только районного, но и областного уровня.

Кто-то из глав того периода был выходцем из бизнеса, кто-то имел опыт хозяйственной работы, в целом они обладали набором плюсов, знали свои районы, пользовались авторитетом и соответствовали своему времени. Однако были тут и другие примеры, когда по результатам выборов должность муниципальных руководителей занимали случайные люди, или того хуже - лица с криминальными наклонностями. История знает примеры, когда плюсская экс-глава Галина Михайлова была осуждена за взятку, а локнянский руководитель Сергей Васильев, проиграв выборы, «заказал» своего соперника и затем отбывал длительный срок. 

Теперь настало время «системных элементов» - глав нового призыва, «дженерейшн В» - поколения эпохи Путина. Им, может быть, где-то не хватает опыта или хозяйской смекалки, но зато они готовы и умеют работать в условиях вертикали власти (с подчиненностью, дорожными картами, заполнением множества документов, которые позволяют получать дополнительные деньги и т.д.).

Теперь всё иначе - и сложно представить войны, конфликты и противостояния глав муниципалитетов с губернатором вроде тех, что мы наблюдали в былые годы, когда мэр Пскова Михаил Хоронен мог выступать против Евгения Михайлова, а глава областного центра Иван Цецерский против команды Андрея Турчака.

Здесь важно понимать, что в условиях, когда спускается сверху вниз, не до смекалки - здесь важно уметь работать с Центром. Как губернатор Михаил Ведерников работает с Москвой, обеспечивая выделение региону дополнительных средств на развитие, так и муниципальные главы должны работать с областным центром.  Понятно, что теперь уже бывшая глава Новоржевского района (одного из тех, где проходит реформа), представительница оппозиции Софья Пугачева, как бы кто ни оценивал ее профессиональные качества, так работать не может, а новые главы из губернаторского призыва - могут. 

Процесс перемен - естественный и логичный, если иметь в виду, что продолжается донастройка властной вертикали. Началось всё в 2000 году, с нарезки федеральных округов, продолжился в субъектах федерации, потом были крупные мегаполисы, следом - областные центры, теперь эта линейка достраивается до муниципального уровня. По словам Михаила Ведерникова, последовательно строящего в региона вертикаль власти и являющегося «архитектором реформы», по итогам проводимых преобразований должна быть исключена возможность попадания на руководящие должности в городах и районах случайных людей. 

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Эта реформа задумывалась, прежде всего, чтобы исключить возможности попадания случайных людей или людей, которые с другими задачами выходили на позицию руководства районом. И все-таки, чтобы власть была про народ и для народа. И муниципальный округ, помимо большого количества других плюсов, в том числе связанных с высвобождением, пусть не очень больших но, тем не менее, средств местного бюджета, решает главную задачу.

Здесь можно говорить о территориальном управлении - по аналогии с управлением отраслевым. По сути у губернатора наряду с правительством, где есть комитеты и управления, появляются территориальные отделы по Опочке, Локне и т.д. Прошедший отбор и подготовку чиновник направляется для управления территорией, он меняет здесь ранее избираемого населением главу. Сейчас мы наблюдаем переход к этой модели. В Пскове, где от двуглавой системы вернулись к единоначалию, эта модель уже построена, пост главы города занимает член команды Михаила Ведерникова Борис Елкин, четко позиционирующий себя вице-губернатором по Пскову. В других муниципалитетах переход продолжается, в этом году реформа коснулась восьми районов, в ближайшие годы наверняка в орбиту преобразований попадут и другие районы, о чем в эфире «ПЛН FM» говорил спикер областного Собрания Александр Котов. 

Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов: Убежден в том, что это правильный путь. Мне бы хотелось, чтобы реформа распространилась на другие муниципальные образования. У нас появится время посмотреть, как это начнет работать.

Остаются Великие Луки - последний айсберг, который еще сохраняет свой уклад, относительную самостоятельность, однако не приходится сомневаться, что и до южной столицы дойдет реформа. Это вопрос времени. Таков закон развития системы. Теперь - вертикаль, от президента до муниципального управленца, если конкретно - то от Владимира Путина до Ивана Белугина.

Мы обязательно продолжим следить за ходом этого процесса, еще не раз коснемся его и в наших программах, и в материалах Псковской Ленты Новостей. В целом мы продолжаем внимательно следить за региональной политикой, анализировать, размышлять.  Раньше кто-то, представители других СМИ, тоже пытались - но сейчас мы остались одни. Иные уехали, другие скисли, ушли по-английски, не прощаясь - как это произошло с проектами государственного медиахолдинга. Посмотрим, придумают ли что-то иное, на смену прежних программ - или же будут ждать приезда нового медиаменеджера - типа Антона Сергеева. 

Ну а мы продолжаем - кстати, «Гонкам по вертикали»  совсем скоро исполнится 10 лет. Но, разумеется, еженедельный выход нашей программы - не единственная традиция. Уже в шестой раз мы реализуем проект «100 самых влиятельных псковичей». Кстати, сегодня заканчивается первый этап работы - мы завершаем сбор предложений читателей по персонам - в результате будет составлен лонг-лист претендентов. В дальнейшем привлеченные редакцией эксперты составят список ста самых влиятельных персон Псковской области. Их имена будут включены в анкету для голосования членов Общественного экспертного совета. Итогом работы станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области.

Это будет в декабре, а уже завтра - в среду, 1 ноября, в эфире «ПЛН FM» стартует новый проект - программа «Политбюро», в рамках которой мы будем встречаться с региональными политиками и партийными лидерами, задавать им острые вопросы, вместе разбираться в сути явлений. Первый выпуск - уже завтра, в час дня. Не пропустите.

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Александр Савенко

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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