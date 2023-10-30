Политика

Рейтингомер: нецензурный город, студентка-взяточница и вопрос на 637 миллионов

Салют! С вами Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и прочих публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Софья Пугачева

Самую низкую оценку минус пять ставлю теперь уже бывшей главе Новоржевского района Софье Пугачевой. Она проиграла борьбу за власть в муниципалитете, который возглавляла с 2019 года. В рамках запущенной реформы МСУ региональные власти избавились от вызывавшей у них изжогу оппозиционерки - во вновь образованном муниципальном округе уже избрана новая руководительница.

Примечательно, что госпожа Пугачева не стала запираться в кабинете и проявлять политическую активность, чего некоторые от нее ожидали, а сдала пост. И это конец административной части истории.

-4 Владимир Панченко

Отрицательную оценку минус четыре получает депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен Владимир Панченко. Ситуация, в которой оказалось предприятие «Евро-Керамика Печоры», становится всё более тяжелой. На днях четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Псковского области и обязал предприятие выплатить более 637 миллионов рублей налогов, пеней и штрафов в бюджет.

-3 Наталья Ильина

Трояк ставлю ректору Псковского госуниверситета Наталье Ильиной. Я, может, и хотел бы лишний раз не отмечать «завсегдатая» рейтинга, но мимо такого не пройдешь - университет вновь оказался в центре внимания с негативным инфоповодом. И опять - из-за взятки. По сообщениям масс-медиа, студентка великолукского филиала получила условный срок за взятку в размере 65 тысяч рублей. Похоже, цены растут и тут. Так или иначе, фиксирую очередной удар по репутации вуза.

И это далеко не первый случай. Мы уже сбились со счета, сколько раз студентов и сотрудников вуза ловили на взятках.

-2 Андрей Маковский

«Опять двойка» - в дневнике депутата областного Собрания от партии «Новые люди» Андрея Маковского. Так оцениваю его странную претензию к Андрею Ермакову после того, как глава областного комитета по образованию выступил перед парламентариями. Маковский обратил внимание, что в презентации были цитаты Марка Твена, но не было высказываний отечественных педагогов. «Импортозамещение почему-то вас не коснулось», - то ли пошутил, то ли все-таки всерьез попенял чиновнику депутат. Как говорилось в популярной некогда рекламе, иногда лучше жевать...

-1 Геннадий Яружный

Фото: социальные сети

Минус один в этот раз достается главе городского поселения Дно Геннадию Яружному. Дно вновь возглавило общероссийский рейтинг самых матерящихся в Интернете городов. Понятно, что всё это условность (большая часть «жителей» города в соцсетях - лишь виртуальная, отметившая город местом обитания в качестве шутки), да и рейтинг несерьезный, но тем не менее, увы, отражается на репутации Дно.

0 Максим Жаворонков

Нейтральную оценку ставлю бывшему вице-губернатору Псковской области Максиму Жаворонкову. По сообщениям СМИ, в ближайшее время он покинет пост руководителя аппарата фракции «Единой России» в Госдуме. Сейчас он совмещает эту должность с постом первого замглавы центрального исполкома партии. В иной ситуации мы бы поставили оценку со знаком минус, поскольку Максим Жаворонков теряет один из своих постов. Но в данном случае это компенсируется тем, что единоросс сосредоточится на партийной составляющей своей работы в связи с начинающейся в декабре президентской кампанией-2024, о чем пишут федеральные СМИ.

+1 Иван Белугин

Плюс один получает вновь избранный глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Если в большинстве муниципалитетов, в которых проходит реформа местного самоуправления, прежние руководители сумели сохранить позиции, то в нескольких - появились новые управленцы. Пример 28-летнего Ивана Белугина тут, пожалуй, самый яркий. Таким образом, фиксируем продолжение ротационных процессов, происходящих в городах и районах Псковской области.

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+2 Петр Алексеенко

Строчкой выше, на +2, расположился первый секретарь обкома КПРФ, региональный парламентарий Петр Алексеенко. В последнее время мы его не раз критиковали - и, считаю, по делу, а сегодня отметим положительной оценкой. Во-первых, за общую активность коммуниста по партийной линии, в том числе - поездку в Москву к руководству КПРФ и проведение пленума обкома в Пскове, во-вторых, за достаточно содержательное выступление на сессии областного Собрания депутатов.

+3 Марина Гаращенко

Плюс три ставлю руководителю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко. Так оцениваю планы региональных властей объединить Псковскую городскую, Великолукскую межрайонную и Псковскую областную больницы. По словам Марины Гаращенко, такое объединение позволит помочь медицинским учреждениям выполнять задачи, с которыми они не справляются из-за нехватки кадров. Кроме того, реорганизация повлияет на заработную плату врачей и медперсонала (она будет повышена до областного уровня) и сделает доступной для псковичей и великолучан медицинскую помощь, которая не уступает уровню столичных медцентров, потому что в Псковской областной больнице есть всё необходимое для качественного лечения.

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+4 Митрополит Арсений

Положительную оценку плюс четыре получает митрополит Псковский и Порховский Арсений, в октябре начавший служение на Псковской земле. На минувшей неделе новый владыка был принят патриархом Московским и всея Руси Кириллом и получил от него напутствие «быть открытым для взаимодействия со всеми» и выстраивать конструктивные взаимоотношения с местным сообществом.

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+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку плюс пять ставлю секретарю Генсовета «Единой России», сенатору от Псковской области Андрею Турчаку. Он представил президенту России Владимиру Путину очередной доклад рабочей группы по СВО и внес предложения по мерам поддержки участников спецоперации. Кроме того, Андрей Турчак встретился с руководством фракции «Единой России» в Госдуме перед принятием бюджета, сформированного с учетом «Народной программы» единороссов.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Всем пока!