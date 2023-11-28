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Политика

Администрации муниципальных округов Псковской области начнут работу с 1 января

30.11.2023 11:03|ПсковКомментариев: 0

В проведении муниципальной реформы в Псковской области наступил самый ответственный период - стадия формирования всех рабочих органов муниципального округа. Такое мнение высказала начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в ходе онлайн-конференции, проводящейся Псковской Лентой Новостей.

«Скорость и качество выполнения поставленных задач напрямую зависит от правильно выстроенной структуры администрации, которая решает все вопросы местного значения, от эффективной системы взаимодействия местной администрации с муниципальными депутатами, с жителями, с профильными областными комитетами, от правильной коммуникации депутатов с избирателями», – подчеркнула руководитель Управления.

Она отметила, что уже проведены выборы в собрания депутатов муниципальных округов и первые сессии, на которых избрали органы управления представительных органов, провели конкурсы и избрали глав муниципальных округов, приняли Уставы вновь образованных муниципальных образований. Уставы прошли регистрацию в органах министерства юстиции РФ и вступили в силу.

«Главы муниципальных округов представили собраниям депутатов на утверждение структуру местных администраций, предусмотрев территориальные отделы, которые полностью заменят ранее существовавшие администрации поселений. Их будут возглавлять главы территориальных отделов. Все муниципальные служащие, которые ранее работали с жителями на территории поселений, при наличии желания продолжить работу, сохраняют свои рабочие места», – заявила Елена Тимашова.

В настоящее время ведется работа над функционалом этих территориальных отделов.

«Соответствующие положения уже в проекте имеются в большинстве муниципальных округов. Планируется не только сохранить все функции ранее существовавших поселенческих администраций, но и передать на места те услуги, за оказанием которых людям ранее приходилось обращаться в административный центр района. В ближайшее время главы округов сформируют штатные расписания и будут предлагать должности муниципальным служащим в администрации муниципального округа. С 1 января администрации округов будут сформированы и начнут свою работу», - рассказала начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Напомним, Псковская Лента Новостей проводит онлайн-конференцию, посвященную ходу муниципальной реформы. Старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в начале 2023 года. В результате проведенных мероприятий на карте региона появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. По итогам сентябрьских выборов сформированы собрания депутатов, в дальнейшем были избраны главы муниципальных округов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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