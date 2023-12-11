Политика

Рейтингомер: отставки Басникова и Парфенова, возвращение Мельниковой и новый статус Шлосберга*

Салют! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

Как и прежде, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Олег Басников

Самую низкую оценку минус пять схлопотал Олег Басников, неожиданно простившийся с должностью директора компании «Газпром межрегионгаз Псков».

О причинах этого кадрового решения говорят разное, однако пересказывать слухи, кто, к кому и в каком состоянии пришел, не стану.

Считаю, уместнее напомнить, что работа руководства предприятия регулярно подвергалась критике со стороны властей, в том числе на сессиях областного Собрания, когда депутаты парламентскими часами обсуждали проблемы социальной догазификации, в ответ слышали обещания, а потом мало что менялось к лучшему. Видимо, бесконечно так продолжаться не могло.

-4 Степан Парфенов

Минус четыре ставим Степану Парфенову, покинувшему пост врио начальника областного управления информационной политики. Эту должность приглашенный из-за пределов региона чиновник занимал около полугода, с конца весны 2023-го. С самого начала мы фиксировали, что он не справляется по всем статьям.

Господин Парфенов был постоянным героем отрицательной колонки в нашем рейтинге, и это мы его еще жалели, понимая всю несерьезность и даже комичность случайного персонажа.

Поэтому и предсказывали, что скоро он повторит судьбу своего предшественника - советника губернатора по СМИ Антона Сергеева. Кстати, после отъезда последнего сотрудники госмедиахолдинга совсем обленились и перестали даже имитировать какую-либо деятельность. Для них Парфенов был просто находкой, так что его уход наверняка оплакивают и находятся сейчас в томительном ожидании.

История Парфенова в Пскове - тот случай, когда персонаж не пришелся ко двору абсолютно всем, и ничем себя не проявил. Всего полгода в должности, а нелепость на нелепости, ошибка на ошибке. И вроде был безвреден, но абсолютно бесполезен.

-3 Юрий Семенов

Минус три достается главе Порховского района Юрию Семенову. В ходе прямой линии губернатора местные жители обозначили проблему улицы Зеленой, которая из-за обрубленных сосен стала выглядеть как натура для фильма ужасов. Михаил Ведерников негативные эмоции жителей Порхова полностью разделил. Он уверен, что глава муниципалитета должен быть в ответе за всё, что у него происходит. «Я не могу объяснить, как местная власть, видя это, не предпринимает никаких действий», - резюмировал Михаил Ведерников и поставил ряд задач - спилить обрубки, вывести мусор и посадить новые деревья.

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-2 Любовь Трифонова

Оценку минус два получает еще один муниципальный руководитель - Любовь Трифонова из Новоржева. Причина - в закрытой городской бане и решении администрации района по субботам возить жителей на помывку в Пушкинские Горы. А это ни много ни мало 30 километров.

Вполне ожидаемо банно-транспортная инициатива вызвала недовольство и едкие комментарии в соцсетях. Да и то сказать: не при царице Екатерине живем - 21 век на дворе.

-1 Дмитрий Матвеев

Минус один ставим бизнесмену, экс-депутату Псковского областного Собрания Дмитрию Матвееву. Естественно, из-за получившей резонанс истории с иском фирмы, требующей признать компанию «Кабош» банкротом. Возможно, никаких серьезных последствий это для молочного бизнеса иметь и не будет, однако господин Матвеев совершенно прав, когда в комментарии говорит про негативный имидж из-за таких историй. Тем более это верно, когда подобные истории происходят не в первый раз.

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0 Наталья Мельникова

Нейтральную оценку ноль получает руководитель областного отделения Социального фонда России, депутат Псковской гордумы Наталья Мельникова. По нашей информации, она может вернуться в областное Собрание, получив мандат, ставший вакантным после ухода депутата Олега Грицаева. Ранее она уже была депутатом регионального парламента. В том случае, если возвращение произойдет - потребуется проведение выборов депутата гордумы по округу, который ныне представляет Мельникова.

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+1 Дмитрий Белюков

Оценку +1 заслужил депутат Великолукской городской Думы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков. Так отмечаем проведение акции «Олимпийский диктант». География этого просветительского проекта растет, количество участников увеличивается, на наших глазах рождается традиция ежегодной реализации интересного и общественно значимого проекта.

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+2 Дмитрий Шахов

Плюс два получает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он продолжает активно работать - «впрягся» за псковских спортсменок, подписал соглашения с УМВД и Соцфондом, провел урок о правах человека для школьников. Вдобавок ко всему принял участие в церемонии награждения лауреатов всероссийской премии «Юрист года» в Колонном зале Дома союзов в Москве.

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+3 Лев Шлосберг

Плюс три получает ранее включенный в реестр иностранных агентов Лев Шлосберг*. В минувшие выходные на съезде «Яблока» он был избран одним из шести заместителей председателя партии Николая Рыбакова.

Конечно, эта не та позиция, о которой псковский яблочник мечтал в 2015-м и 2019-м, когда боролся за руководящий пост, но с учетом изменившихся обстоятельств и наступления новой политической реальности избрание заместителем председателя партии - это, несомненно, успех.

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

+4 Александр Серавин

Плюс четыре заработал «политический» вице-губернатор Псковской области Александр Серавин.

Во-первых, он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Во-вторых, вновь вошел в число заместителей глав регионов-отличников в общероссийском рейтинге.

+5 Андрей Турчак, Денис Шишов

Максимально высокую оценку плюс пять получают сразу двое. Это секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак, которому доверено руководить работой инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы-2024, и командир 76-й дивизии Денис Шишов, которому указом президента присвоено звание генерал-майора.

Фото: Андрей Турчак / Telegram

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Всем пока. Через неделю померяемся рейтингами снова.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов