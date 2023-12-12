Политика

Олег Грицаев стал заместителем главы Гдовского района

Экс-депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев стал заместителем главы Гдовского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев.

«Да, заместителем главы Гдовского района стал Олег Грицаев», - отметил Алексей Васильев.

Напомним, депутатские полномочия Олега Грицаева досрочно прекратили 29 ноября на сессии регионального парламента.

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Вакантное место займёт кандидат из списка «Единой России», зарегистрированного на парламентских выборах в 2021 году, при этом определяющим критерием является партийный результат, полученный региональной группой. Решение в течение 14 дней должны принять руководящие органы регионального отделения «Единой России».

Олег Грицаев – гвардии полковник в отставке, бывший заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, бывший первый заместитель генерального директора псковского аэропорта. В 2021 году его избрали в областное Собрание седьмого созыва в составе общеобластной части списка «Единой России».